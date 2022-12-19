世界盃球評｜美斯還是C朗強？一屆賽事結束絕代雙驕地位爭議

美斯及C朗拿度是當今球壇兩大王者，分庭抗禮多年，被視為絕代雙驕。不過，今屆世界盃將改變兩人在足球史冊上的歷史地位，美斯圓夢奪得世界盃冠軍後，毫無爭議地成為公認的第三代球王，地位已在C朗之上。

C朗很強，但美斯更勝之。



美斯親吻大力神盃。（Getty Images）

阿根廷的美斯及葡萄牙的C朗統治球壇15年，為球迷製造了一段雙星鬥法的璀璨時代。

美斯成長於巴塞隆拿享負盛名的拉馬西亞青訓營，C朗於士砵亭青訓初露頭角再由曼聯領隊費格遜鍛造。他們同樣是翼鋒出身，漸漸成為入球機器。

美斯與C朗一起稱霸球壇多年。（Getty Images）

美斯及C朗在2006年首次登上世界盃大舞台，並分別在各自的球會巴塞及曼聯擔綱。在2007年，他們一同首次躋身代表年度最佳的金球獎三甲，那屆由卡卡奪獎，C朗及美斯僅隨其後。

由2008年起，美斯及C朗成為球壇的標誌，領先同時代的其他球員。美斯前無古人地7奪金球獎，C朗擁有5個金球獎，歷史上也僅次美斯。C朗的金球獎數目在2017年一度追至與美斯持平，但美斯在2019及2021年拿多兩個，再次領先了C朗。

C朗及美斯以前多次在西班牙國家打吡交鋒。（Getty Images）

鬥入波，美斯擁有6座歐洲金靴獎，而C朗擁有4座。他們各自保持一些驚人的球壇入球紀錄，例如C朗為葡萄牙國家隊射入118球，乃史上國際賽入球最多之人；美斯在2012年攻入91球，成為球壇史上一個自然年入波最多的球員。

比球會成就，C朗在曼聯及皇家馬德里合共贏過5次歐聯冠軍，而美斯亦4次幫助巴塞登上歐洲之巔。

C朗在8強後備入替，無法幫葡萄牙平反敗局，負摩洛哥出局。（Getty Images）

在國家隊榮譽上，美斯雖然在2008年就贏得奧運金牌，但在球壇中只屬於小國腳級別的冠軍。至於C朗在2016年領葡萄牙首度贏得大賽冠軍，於歐國盃封王，為國創造歷史，令C朗在國際賽的成就超越美斯。

不過，美斯逐點追上，在去年率阿根廷美洲盃封王，與C朗看齊。可能某些榮譽的數量各有高低，但C朗有的冠軍美斯都有，美斯有的錦標C朗也有，仍維持絕代雙驕之局。再者，兩人皆同樣沒有球壇最高榮譽世界盃。

美斯打破雙驕之爭的平衡，贏得世界盃冠軍。（Getty Images）

這個平衡在今年被打破。

美斯及C朗同樣第5次出戰世界盃，目標皆是為冠軍進發，結果C朗的葡萄牙在8強折戟，美斯就率阿根廷登頂。

在過程上，美斯從分組賽到決賽各個階段都有入球，取得7入球3助攻，繼2014年後再贏得代表世界盃最佳球員的世界盃金球獎。C朗就浮現老態，在國家隊由正選變後備，今屆僅入一球12碼，還未試過在淘汰賽入波。

冠軍之外，美斯還是世界盃金球獎得主。（Getty Images）

世界盃一出，誰與爭鋒？

美斯以核心戰術地位，以今屆最佳表現，以隊長的身分，帶領阿根廷封王。就算最忠實的C朗擁躉也不得不面對現實，在世界盃這個環節，美斯完勝了，而且世界盃是球壇最重要的舞台。

如果說美斯是這個時代的馬勒當拿，C朗就像柏天尼。柏天尼當然是個非常優秀的球員，但跟馬勒當拿相比，總是差一點。

在球員生涯的黃昏，C朗堅持踢到最前，站在球門前的第一線；美斯願意瞻前顧後，更會在關鍵時間爆發。絕代雙驕之爭，美斯發揮後勁，近兩年連奪兩項國際賽重要錦標，脫穎而出。

美斯與C朗誰更強？

昨夜決賽後，相信答案已經在大家心內。

美斯捧住得來不易的大力神盃慶祝。（Getty Images）

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