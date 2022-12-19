世界盃︱美斯獲群星祝賀　朗拿度費達拿狂讚　Twitter致敬具特色

美斯（Lionel Messi）贏得世界盃，除了一圓他多年夢想，也成就了全世界大部份球迷最期待的畫面。這位球王深得觀眾、隊友、同業、甚至其餘界別的體育傳奇歡心，賽後他們都向美斯送上祝福。



「全世界大部份人都希望美斯贏世界盃，甚至法國人也這樣想！」法國主帥迪甘斯賽前已這樣說過，足見美斯魅力的確風靡全球。這位阿根廷球星追逐世界盃多年，終拿下這項大賽錦標，令他傳奇的職業生涯變得更完美。

賽後來自各個體育界別的傳奇，甚至在足球圈本是美斯「宿敵」的球員，都大方向他送上祝福。

曾20次贏得大滿貫冠軍的退役網球手費達拿（Roger Federer）在Instagram寫道：「童話般的阿根廷！美斯一次又一次地重新定義了『偉大（greatness）』。觀看你比賽是我的榮幸，恭喜美斯與阿根廷，（今屆世界盃）特別又具歷史意義。」

另一傳奇網球手、「泥地王」拿度（Rafael Nadal），就祝福美斯「享受你的冠軍吧」；英國的梅利（Andy Murray）讚揚美斯在整屆世界盃的表現，「美斯是否史上最佳運動員？不止是足球，多麼棒的男人！」

籃球界的勒邦占士（LeBron James）也在Twitter向美斯致敬，他簡單地提及了美斯的名字，後方配以「敬禮」、代表史上最偉大球員（Greatest of all time，GOAT）的「山羊」及「鼓掌」表情符號。

至於足球界，作為阿根廷的南美洲「宿敵」，巴西名宿比利（Pele）也祝賀美斯「登基」，「今天，足球繼續以送人的方法訴說它的故事。美斯贏得了第一個世界盃，他絕對值得。恭喜阿根廷，馬勒當拿肯定也在笑了。」

早說過樂見美斯奪冠的「大哨」朗拿度（Ronaldo），也加入「吹奏」行列，「這傢伙踢的足球，可以令所有恩怨拋開，即使巴西跟阿根廷的歷史背景，我仍看到很多巴西人在決賽時為美斯打氣。」

「大哨」形容美斯不止是世界盃球星，「他引領了這個時代，這場世界盃告別戰無愧於這位天才。」他同樣也提及馬勒當拿，「我能想像他在天堂中開派對。而我也是眾多為你站立鼓掌的人之一，恭喜美斯！」

另一邊廂，多位美斯前度或現役隊友，也發表自己對這位球星的感受。今屆帶領巴西的尼馬（Neymar）寫上「恭喜你，兄弟」。

丹尼爾艾維斯（Daniel Alves）就十分激動，「我不會他X的理會別人怎樣說你，我們都他X的愛你，喜歡足球的人都會尊敬及祝賀你。希望你享受跟家人的時光，作為巴西跟南美人，我知道意義遠比奪冠大。足球萬歲，球迷萬歲，而美斯就是我們全能的上帝。」

前巴塞隆拿隊長佩奧爾（Carles Puyol），就上載了一張美斯穿起巴塞10號球衣的照片，「你是最好的」。其他巴塞前隊友如沙治奧羅拔圖（Sergi Roberto）、柏迪（Perdi）、朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）也紛紛撰文。「你才是足球真正的皇帝！」、「足球欠你這座世界盃！」

馬斯克（中）在現場觀賽。（Getty Images）

有趣的是，Twitter也以獨有方式向美斯致敬，在阿根廷奪冠後，只要在Twitter發帖時輸入美斯的標籤「#Messi」，後方便會出現山羊符號，象徵「G.O.A.T.（Greatest Of All Time／史上最佳）」，意味Twitter也「認可」球王史上最佳的地位。

早前收購Twitter後惹起連番風波的全球首富馬斯克（Elon Musk），亦與 美國前總統特朗普（Donald Trump）的女婿、前白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）一同入場觀看決賽，並不斷上載現場影片，相當投入。

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