阿根廷奪世界盃一刻短片熱傳 首都無人街道幾秒間變大型派對
撰文：袁志浩
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阿根廷於世界盃決賽擊敗法國，相隔36年後再贏得世界盃，全國一片歡騰。網上一段短片直擊了阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的情況，令遠在18,457公里以外的香港人，也能感受這份由衷而發的喜悅。
據外國傳媒報道，決賽前阿根廷各地已聚集大批球迷，為遠在卡塔爾的國家隊打氣，當地政府早在市中心方圓一公里半實施交通管制，嚴陣以待。
最終阿根廷在美斯帶領下，贏得史上第三座世界盃冠軍，不少聚集在首都布宜諾斯艾利斯的民眾，在完場後狂歡慶祝。
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他們身穿各式各樣的阿根廷藍白間球衣，不斷揮動阿根廷國旗，帶上美斯及馬勒當拿的畫像，與彼此分享喜悅；甚至還有人激動落淚，或爬上交通燈載歌載舞。
據當地政府估算，共有200萬民眾於首都上街慶祝，整個城市可說是陷入癱瘓，部份從高空角度拍攝的照片可見，街頭基本上擠滿人民，水洩不通。另有報道指，部份人亦聚集於球王馬勒當拿的故居，在球隊獲勝後跳入水池慶祝。
網上一條名為「勝利的聲音」的短片，估計是在阿根廷與法國正在互射十二碼時拍攝。拍攝者正在布宜諾斯艾利斯街頭踩單車，向市中心進發。片段起初街上空無一人，之後可見有寥寥可數的市民在街邊，拿着手機看直播。
相信是阿根廷射入最後一球十二碼後，街上突然從遠至近，隱約傳來多把一起高呼「Yeah」的聲音，聲量愈來愈大，並維持超過半分鐘。
此時街上開始湧出人潮，球迷高舉雙手，甚至跟陌生人擁抱，令街道變成大型派對場地，有人脫衣奔跑，令人感受到他們由衷而發的喜悅，畫面十分治癒。
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阿根廷對上一次贏得世界盃是何時？
1986年。
阿根廷第幾次贏得世界盃？
第3次。