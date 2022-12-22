世界盃｜「灑鹽哥」變特權人士玩轉決賽　捧盃迫美斯合照惹公憤

阿根廷在世界盃封王後，眾將陷入瘋狂慶祝狀態，除了一眾職球員外，竟然有一名身穿西裝的男子「亂入」——他就是網路紅人「灑鹽哥」Salt Bae。

他在球場任我行，在眾將之間穿插﹑合照及捧盃，期間不斷造出招牌的灑鹽手勢，更屢次迫美斯跟他互動和合照，令不少球迷大為反感，而且不禁心生疑問：到底是誰放他入場？



美斯如願捧走世界盃，全軍上下享受成功的果實，當眾人忘我慶祝時，一名身穿西裝的男子卻「亂入」慶祝現場，他正是網路紅人「灑鹽哥」Salt Bae。

這名來自土耳其的網紅，阿根廷捧盃當日基本上成為「攝石人」，不斷在眾將之間穿插，期間不忘施展他的招牌灑鹽手勢，總之在大力神盃附近就會見到他的身影，頻密程度接近無處不在。「灑鹽哥」的Instagram不乏「戰利品」，基本上「見人就影」，與美斯﹑迪馬利亞及利辛度馬天尼斯皆有合照。

「灑鹽哥」穿插在阿根廷球員之間，玩得十分開心。（Getty Images）

不過，與美斯的合照中，看到球王臉有難色，網上流傳一條片段，「灑鹽哥」想找美斯合照，美斯似是要找親友，只是向對方點頭示意，但「灑鹽哥」一手拉住美斯，最終美斯只好與他合照，從二人合照中，看見美斯沒有笑容，更有點面有難色。

「灑鹽哥」是土耳其人，與阿根廷沒有半點關係，不禁令人好奇，究竟他是以什麼身份在場上滿場飛，原來他與國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）份屬好友。恩芬天奴曾經在短片中說過：「足球連繫世界，Nusret（灑鹽哥本名）同樣連繫世界」，可見兩人的友誼。

灑鹽哥大曬合照，但美斯面有難色。（Instagram截圖）

根據國際足協網站，世界盃獎盃並非人人掂得，「大力神盃是最知名的體育獎盃，這個獎盃只可以被少部分人觸碰，當中包括前贏家及國家元首。」

灑鹽哥與以上條例沒有半點關聯，他不單止捧盃合照，更親吻大力神盃，引起不少球迷的反感，直斥他對獎盃不敬。

世界盃獎盃並非人人可觸碰，但灑鹽哥卻可以捧盃。（Instagram截圖）

網民群起攻擊灑鹽哥，似乎他也聽到大家的意見，在社交網站上載與美斯相見的片段反擊，影片中二人有講有笑，說明美斯並非被他強迫互動，合照更有普巴在內，但網民毫不買賬，繼續狙擊他。

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