世界盃熱話︱卡卡：朗拿度被當街邊肥佬　轟巴西球迷不尊重自己人

世界盃八強巴西周五（9日）晚上11時將鬥克羅地亞，繼早前大哨朗拿度（Ronaldo）為尼馬（Neymar）受巴西球迷詛咒而發聲後，另一名宿卡卡（Kaka）再炮轟巴西球迷，認為他們不懂得認同及尊重自家球星。



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「森巴兵團」多位名宿，包括卡卡、卡富、羅拔圖卡路士及朗拿度，今屆賽事都有親赴現場，分組賽對瑞士時四人一同睇波合照，成為一時佳話。

巴西名宿卡卡、卡富、羅拔圖卡路士及朗拿度於世界盃聚首。（Twitter）

世界盃8強 巴西 對 克羅地亞



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2007年金球獎得主、2002年巴西贏得世界盃冠軍的成員之一卡卡，亦有為英國電視台BeIN Sports擔任比賽嘉賓評述。他在節目中直言，在卡塔爾感受到外國球迷對自己與朗拿度的喜愛跟熱情，同樣情況卻不會發生在部份巴西球迷身上。

「雖然是有點奇怪，但很多巴西人不撐巴西。」巴西前鋒尼馬今屆分組賽曾受傷，當時部份巴西球迷卻幸災樂禍，反而希望這位球星斷腳。

尼馬受傷期間，有巴西球迷詛咒他斷腳。（Getty Images）

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卡卡認為他們對朗拿度的態度亦一樣，「當這裡的人見到朗拿度，大家會『嘩』出聲，他的地位與別不同。但在巴西，他只是個街邊的肥佬（a fat man walking down the street）。」

他認為巴西人竟然不認同自家球星，極不尋常，也不應該，「當然仍有很多巴西人愛朗拿度，我也愛他，但我在巴西以外的地方，能看到他獲得更多的尊重。」