世界盃熱話︱美斯直播惹阿古路呷醋　17年密友連說再見也動人

阿根廷在世界盃16強擊敗澳洲，晉級後鬥荷蘭，球隊在八強前有數天休息，因心臟問題被逼提早退役的前阿根廷射手阿古路（Sergio Agüero）就把握時間，跟好友美斯（Lionel Messi）透過直播聊天。



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美斯及阿古路做了17年好兄弟，這對阿根廷前線孖寶在2005年的世青盃相遇及認識，自此結為莫逆，每次國家隊比賽，兩人都是同房共宿。

阿古路在世界盃期間開直播，美斯雖然要備戰，仍願意做嘉賓幫對方「刷人氣」，吸引超過24萬人收看。

阿古路跟美斯一同開直播。（網上截圖）

美斯最關心的仍是阿古路的健康，阿古路毫不忌諱，掀起衣服指指胸口，「這就是植入了晶片的位置，我運動時會啟動它，它會紀錄我的心電圖，我能透過電話把心電圖傳給醫生看，監察着我，所以我很好。」

能成為密友大概總帶着愛，兩人開始為小事而「爭風呷醋」，阿古路投訴曾經在通訊軟件的群組中說話，卻無人理睬，美斯立即反駁：「有時我們在熱烈討論，你卻潛水；然後在你喜歡時才出現、不斷回覆！」

美斯跟阿古路自青年時期就認識，兩人一同贏得2008北京奧運男足金牌。（Getty Images）

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直播中途，迪保羅（Rodrigo De Paul）及艾真度高美斯（Alejandro Gomez）來到美斯身旁，前者不覺意提到，部份隊友曾經在美斯房間，甚至他的床上小睡片刻。

阿古路「醋意大發」向美斯喊道：「你從沒邀請過我睡你的床！」美斯也還擊，「你講大話！我曾跟你這樣說過，而且他們只是休息一會，不要再亂指控我了。」

而最搞笑的一段，是高美斯剪了新髮型——光頭，他說自己是參考碧咸的造型而剪的，更即席拿出示範圖片，令阿古路跟美斯大笑：「你真的覺得自己似碧咸嗎？」高美斯回應：「給我兩、三天時間，讓毛髮長出來一點，到時就會很似。」

在直播的最後，阿古路先感謝美斯，並祝隊友在八強好運。「無論發生什麼，你（美斯）對我來說都是非凡的人，你的勝利總是讓我感到興奮。我覺得我就在卡塔爾，你們一切都很好，希望大家團結下去。」

美斯則說：「我們非常愛你、想念你，你知道的，你永遠跟我們同在。」