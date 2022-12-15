世界盃熱話｜碧咸朗拿度聚會唔踢波　Padel球場上演歐美對決

撰文：黎建明
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世界盃進入最後階段，「萬人迷」碧咸（David Beckham）今日（15日）上載兩張照片到Instagram，指自己早前與朗拿度（Ronaldo）、巴迪斯圖達（Gabriel Batistuta）、朗奴迪保亞（Ronald de Boer）等名宿在卡塔爾聚會，但他們的聯誼活動卻非足球，而是類似網球的運動Padel。

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碧咸與朗拿度、朗奴迪保亞、巴迪斯圖達聊天。（Instagram）

碧咸上載兩張照片，稱「與老朋友聊天，談談往事，喜歡板網球」。他與朗拿度、巴迪斯圖達與朗奴迪保亞穿上運動服，休閒地聊天。另一張合照則是他與「大哨」的合照。

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朗奴迪保亞表示這是「南美對歐洲」，自己卻不記得戰果。（Instagram）

朗拿度亦在Instagram上載限時動態，是他們四人打Pedal的時刻。他與巴迪斯圖達同隊，對手則是碧咸與朗奴迪保亞。朗奴迪保亞在自己Instagram上稱是「南美對歐洲」，然而他卻不記得比賽結果，並在轉載碧咸貼文時表示「大衛（碧咸），今晚是不是我們贏了？」

除碧咸等四人外，還有參與活動的還有荷蘭名宿古華特（Patrick Kluivert）（右一）、前阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）（右三）、前澳州國腳卡希爾（Tim Cahill）（左四），以及卡塔爾前總理及前外長阿勒薩尼（Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani）（左三）。（Instagram）

除上述四人外，朗奴迪保亞亦上載一張8人合照，同場的還有荷蘭名宿古華特（Patrick Kluivert）、前阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）、前澳州國腳卡希爾（Tim Cahill），以及卡塔爾前總理及前外長阿勒薩尼（Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani）。朗拿度、古華特與朗奴迪保亞均在自己的貼文中感謝阿勒薩尼的邀請。

英國網球手梅利（Andy Murray）上月出席Padel活動。（Getty Images）

Padel近年發展迅速，世界盃期間卡塔爾亦曾舉辦賽事，讓一眾處於當地的退役足球球星同場競技，參加者包括朗拿度、卡卡、朗奴迪保亞等。

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