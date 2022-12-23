世界盃熱話｜美斯妻子捧盃照被阿古路搶Fo　當事人：我搞砸了照片

美斯（Lionel Messi）太太安東莉娜（Antonela Roccuzzo）在世界盃決賽捧盃的照片成為熱話，因為美斯的老友阿古路（Sergio Agüero）「亂入」成為背景，從後注視着安東莉娜，令這張照片彷彿充滿故事！阿古路昨日（22日）在社交網站回應網民提問，承認自己搞砸了安東莉娜的照片。



阿根廷在周日決賽擊敗法國捧世界盃，賽後阿根廷球員的家人朋友都入到場內慶祝，爭相與大力神盃合照。阿根廷隊長美斯的太太安東莉娜，亦在社交網站分享她雙手捧住獎盃的照片。

美斯太太安東莉娜分享捧盃照。（Instagram）

眼利的網民發現，安東莉娜身後有張模糊的臉孔。有網民找到張背景沒有模糊的版本，發現那人正是阿古路。跟美斯相識20年的阿古路，在後面正注視着安東莉娜，令這張捧盃相突然間充滿故事！究竟阿古路望住的是安東莉娜、大力神盃，抑或鏡頭外的美斯？

那一刻的原相應該是這樣的，安東莉娜身後的是阿古路。（Getty Images）

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有網民在社交網站直接問當事人，問阿古路被攝入鏡當時正在想什麼。阿古路昨日回應：「是我搞砸了照片，可憐的安東莉娜。」並附上笑喊的表情符號。阿古路表示他跟兒子正排隊跟獎盃拍照。他還分享了一張兩父子一起捧住大力神盃的照片。

阿古路父子與大力神盃合照，美斯一家在他們身後。（Twitter）

在世界盃決賽後，阿古路還有一張跟安東莉娜同框的照片，這張就不是「亂入」而是兩人正正經經地跟美斯的自拍照。阿古路坐在中間，左手攬住美斯，右手拿住手機。這張照片的亮點是阿古路的手機屏幕。他在社交網站留言：「令人難以置信，我電話那刻的時間剛好是10時10分。」美斯是阿根廷10號球衣的主人。

安東莉娜（左起）、阿古路及美斯合照。（Twitter）

聖誕佳節將至，阿古路又會跟美斯見面。《路透社》報道，美斯會在家鄉羅薩里奧與親朋好友過聖誕，獲邀與美斯共渡佳節的有前西班牙國腳恩尼斯達、阿古路以及烏拉圭球星蘇亞雷斯。有傳媒影到，蘇亞雷斯一家在周四搭私人飛機來到。

蘇亞雷斯、恩尼斯達是美斯在巴塞隆拿效力時認識的朋友，而阿古路就是在阿根廷小國腳合作時認識。

美斯封王無忘老友 阿古路穿上阿根廷球衣高呼：我愛你

美斯與阿古路在國家隊同房多年，更曾上載對方「床照」。（Instagram@leomessi）

【「老夫老妻」美斯與阿古路】（按圖放大）