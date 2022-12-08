世界盃熱話︱巴西職員扔走亂入貓咪惹議　球員嚇窒以笑遮醜︱有片

世界盃八強巴西即將迎戰上屆亞軍克羅地亞，賽前記者會上出現了「入侵者」，完全搶去了翼鋒雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior）的風頭。



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這隻「貓星人」在記者會悄悄爬上桌，完全不畏懼人群。當雲尼斯奧斯開始答問題後，旁邊的巴西隊職員似乎對牠很有意見，他露出無奈的表情，伸手摸了摸貓咪後，便起身抓着牠頸背後的皮，輕輕把牠拿起，然後往枱下方扔，令在場記者一陣驚呼。

幸好「貓星人」身手靈活，輕鬆四腳著地，繼續一臉無辜地望向人群，隨後自己走回枱後方，看起來沒有受傷。

貓星人入侵巴西賽前記者會。（AP）

而這一個舉動也打斷了雲尼斯奧斯的發言，在職員抓起貓咪時，他露出驚愕的表情、收起了笑容，他先瞄向在場記者，然後又望向職員，一臉尷尬，似在怪責對方為何要這樣做。這位職員攤大雙手回應，認為自己沒有做錯，並叫記者繼續發言，雲尼斯奧斯只能放聲大笑遮醜。

網上大批愛貓球迷對巴西職員的行為相當氣憤，要求「立即解僱他」，並詛咒巴西隊會因此贏不到世界盃，「去死吧！」、「我忍不住想向他腦袋扔麥克風」、「巴西應以他為恥」。

不過，也有不少人為這位職員平反，指出他拿起貓的方式並無不妥，且桌面離地不到一公尺，認為大家不必太緊張。「他抓貓的方式正確，可避免被貓抓傷，這種高度也不會對貓造成傷害」、「該檢討的是為何貓會出現在枱上。」

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球圈並非首次發生跟貓有關的事件，效力英超韋斯咸的法國中堅蘇馬（Kurt Zouma），今年2月曾因虐貓影片流出，結果6月遭英國法院以違反「動物福利法」（Animal Welfare Act），判處180小時社會服務令、並於5年內不能養貓。

至於雲尼斯奧斯在記招上說什麼，相信沒太多人留意，他大致感謝皇家馬德里主教練安察洛堤的指點跟教導，讓自己在世界盃能發揮水準。

值得一提的，巴西16強對韓國時瘋狂慶祝而被批評，雲尼斯奧斯也作出回應，「入球是足球最重要的時刻，在世界盃入波，球員跟全個國家都特別開心。我們還有很多慶祝動作未做，希望接下來有機會吧，人總是會羨慕別人開心，但巴西人會一直開心下去。」