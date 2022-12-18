世界盃熱話｜陳肇麒發文盛讚莫迪歷　「當時已經親身覺得你好勁」

37歲的莫迪歷，帶領克羅地亞在世界盃季軍戰以2：1力克摩洛哥，順利奪走季軍。這名克羅地亞隊長如今依然保持高水平的表現，本地球壇名宿陳肇麒亦透過社交網站加入「吹奏」行列。



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即使莫迪歷（Luka Modric）已經年屆37，但他在今屆世界盃7場全數皆有披甲，每場上陣超過80分鐘以上，其中對巴西更加踢足120分鐘。莫迪歷至今依然有貨交，季軍戰擊退摩洛哥後，這名中場大腦依然未言退。

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當今屆世界盃有話題時，香港足球名宿陳肇麒亦會透過社交網站「講波經」，今次加入「吹奏」莫迪歷的行列，他上載一張與「魔笛」的合照，配上「向摩迪（莫迪歷）致敬」，以及「2009的你」﹑「當時已經親身覺得你好勁」等標籤。

在相片中，陳肇麒與莫迪歷齊齊穿上熱刺球衣，他以標籤笑言「真相唔係P圖」及「後生仔可能唔知」。對一眾有「波齡」的香港球迷，相信不少球迷也記得，陳肇麒在2009年前往熱刺跟操兩星期，其後趕回港出戰東亞運決賽，並在下半場入替立即建功，助港隊最終奪金而回。

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莫迪歷與陳肇麒當年曾經在熱刺一同操練。（Facebook截圖）

當年有份安排陳肇麒與歐陽耀冲赴英國跟操的梁芷珊，亦轉發「陳七」的發文，談及當年的一件軼事，當時希望誤打誤撞走入熱刺更衣室，同時稱讚莫迪歷是永恆的。

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