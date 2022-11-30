世界盃｜足球小將預告西班牙鬥日本戰術？　本田圭佑教一招化解

撰文：葉詩敏
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日本漫畫《足球小將》近日重新成為熱話，皆因今屆世界盃賽事連番爆冷，先有沙特阿拉伯巧妙屢以越位陷阱對付阿根廷奏效，與漫畫中沙特隊曾令眾主角和日本吃盡苦頭一幕如出一轍；再有日本熱血反勝德國，情節猶如《足球小將Rising Sun》翻版。巧合得離奇，被網民戲稱為「神預言」。
日本上場敗予哥斯達黎加，分組賽最後一戰對西班牙不容有失，網民再發現漫畫內藏「啟示」。

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日本熱血反勝德國後，掀起國民投入世界盃情緒。上屆以16強追平歷屆最佳成績，日本今屆要突破，先要在E組最後一輪擊敗西班牙，才可穩奪出線資格。日本球迷賽前於twitter再貼出《足球小將》的「啟示」，引起熱論。

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「日本真的贏得了嗎？對手可是能夠在足球上滑行的啊！」（Twitter截圖）

在《足球小將Rising Sun》中，西班牙隊內有一名叫米迦勒的中場，其必殺技是站在球上於草地滑行。日本球迷因而在twitter討論，指日本今場對西班牙不可能會贏。

不過漫畫主角戴志偉也不是省油的燈，擅於複製對手必殺技的他，當然也能使出這招「草上飛」絕技。有網民更惡搞，指日本作為體操大國，有能力在對西班牙時以另一神奇招式——連續後空翻倒掛金勾作反擊，更拿出《足球小將》中，志偉模彷對手連打多個後空翻後再施以倒掛射門神奇一幕作為「證據」。

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戴志偉在漫畫中成功複製對手的絕技。（網上圖片）
網民「反擊」指日本作為體操大國不會輸。（twitter截圖）

網民純開玩笑的貼文，竟引來日本球星本田圭佑真身留言回應。本田近日為世界盃擔任評述，其有趣風格和戰術見解大獲好評，未知是否講戰術成癮，看到大家討論米迦勒的「草上飛」也指導起來。

本田以兩句話破解西班牙的「最強武器」：「整濕草地，等佢跣倒。」

有意思的是，漫畫中上述西班牙中場米迦勒使出「皮球草上飛」、與日本隊的比賽，目前仍在《足球小將Rising Sun》中連載，比賽尚未完結，今次再也無法成為日本對西班牙一仗的「神預言」。

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網民的玩笑竟引來本田圭佑加入討論。（twitter截圖）
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