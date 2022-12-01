世界盃｜遠藤航上陣成疑　本田圭佑排3-5-2心水陣容又贏森保一？

日本將在世界盃E組最後一場分組賽硬撼西班牙，今仗事關出線資格，日本球星本田圭佑在社交媒體分享他心目中的正選，網民紛紛留言大讚是「最佳陣容」。



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以評述員身分參與卡塔爾世界盃的前國腳本田圭佑，因其熱血、興奮又有趣的發言，大獲好評，人氣也在世界盃期間急升。

本田圭佑在世界盃期間為網上頻道講波，大獲好評。（Getty Images）

本田圭佑早前在日本敗予哥斯達黎加後，曾在twitter發表「正選願望」，隔空向森保一列出心目中日本下場對西班牙的「3-4-3」理想陣容，該陣容在發文一小時內已獲過二萬Like。

本田圭佑發表日本對西班牙「願望正選」，連換人人選和時間都考慮了。（twitter截圖）

有傳防中遠藤航因膝傷未有出席球隊操練，對西班牙一戰上陣成疑。（Getty Images）

由「3-4-3」改「3-5-2」

大戰在即，日媒指防中遠藤航右膝受傷，並未參與日本隊的訓練，單獨留在酒店訓練，目前看來有機會缺陣，對日本隊是一大打擊。可幸的是，上仗因傷避戰的守將富安健洋已歸隊練習，可望在大戰上陣。

未知是否考慮到日本大軍狀況有變，本田圭佑昨日在twitter更新排陣，由「3-4-3」改成「3-5-2」，對付對手防守反擊。

本田圭佑的「3-5-2」心水陣容。（網上圖片）

本田的心水陣容中，後防由右至左是板倉滉、吉田麻也和冨安健洋。由於遠藤航上陣成疑，田中碧、守田英正和久保健英在中場，今屆未曾正選上陣的三笘薰和伊東純也擔任翼衛，並以淺野拓磨和前田大然作攻擊主力，門將續由權田修一擔當。

上仗本田在直播評述中直斥長友佑都某記「傳球Hea」，前者不留情面的未有把以往戰友列入名單。網民留意到後笑問「Bravo呢？」（長友佑都激動時口頭禪）

森保一在上仗在正選陣容作出5個調動，用日職聯球員棄用「海外組」，輸波後被質疑用人能力。（Getty Images）

日本主帥森保一上仗對哥國的排陣令人意外，中前場與贏德國一戰面目全非。

他排出「4-2-3-1」陣式，用了山根視來取代酒井宏樹打閘，防中位置收起田中碧，改派守田英正拍遠藤航。進攻4人組只保留鐮田大地，伊東純也、久保建英及前田大然齊失正選，堂安律、相馬勇紀及上田綺世擔正。他以不少日職聯球員取代「海外組」任正選，輸波後再被質疑用人能力。

不少球迷質疑森保一在今屆兩戰都沒有列三笘薰為正選，網民看到本田圭佑的心水陣容紛紛留言讚好，不只同意對西班牙用「3-5-2」，更大讚用人「這是最佳陣容吧」、「現狀來看是最好的」。本田圭佑擔任評述員運用「教練視角」，預想到不少換人調動，網民直指想看他帶領的日本踢世界盃，看來本田的「3-5-2」又贏森保一一仗。

不少日本球迷留言希望三笘薰能正選上陣。（Getty Images）

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