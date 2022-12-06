世界盃｜日本隊南野拓實遭批「戰犯」　被黑暗三年壓垮的天才翼鋒

日本對克羅地亞戰至互射十二碼，結果日本三人射失下，十二碼1：3落敗出局。

挺身而出射第一球、但未能射入的南野拓實，被日本「網紅議員」東谷義和狠批是「戰犯」，東谷因此遭網民大加鞭撻，指他是「日本之恥」。



南野拓實在對克羅地亞一戰於87分鐘入替，日本與「格仔軍團」踢到加時120分鐘結束仍維持1：1和局，需互射十二碼，在監督森保一「讓球員自己決定」的選人策略下，整屆賽事都沒有正選的南野拓實身先士卒，擔起射第一球的關鍵重任。

互射十二碼階段，南野拓實勇於站出來，主動操刀第一球，卻射失收場。（Getty Images）

可惜再大勇氣也沒用，他先射出一記無勁度也無角度的地波，遭對手門將利華高域擋出，緊接的三笘薰處理一樣差，也被救到。最後日本1：3落敗，南野一直哭、一直哭，哭得趴在地上，隊友將他扶起時，他仍久久不能自己，離場之際仍以波衫掩面繼續哭。

日本傳媒指，賽後在混合採訪區，在其他日本球員先後受訪之際，南野只是默然地經過，任憑日媒如何呼喚，他都充耳不聞、逕自離開。幾年下來，他真的心碎了。

南野哭得斷腸，要隊友扶起。（美聯社）

球迷和媒體對他的評語有好有壞，但亦有極端言論——本身是爆料Youtuber、今年當選參議院議員的東谷義和，在南野入替堂安律之時，怒罵：「怎能換走唐安！若輸了，他（南野）就是戰犯。」由於東谷義和過去常有偏激、不實言論，曾爆料多個日本運動員和名人私生活，包括指三浦翔平「扯皮條」，但沒有實質證據；也曾爆小栗旬疑在色情場所祼體唱K等。

他的「戰犯論」，立刻引來日本網民大肆批評，大部份球迷都認為：「即使輸了球，但有勇氣出來射十二碼已很值得欣賞。」

南野勤力有餘，卻總是欠缺那麼一點自信。（Getty Images）

轉投英超卻迷失英超 到底哪裏出錯了？

南野拓實近年的球會生涯的確完全不順利，更確切一點地說，是自從離開薩爾斯堡紅牛、與昔日鋒線拍檔艾寧夏蘭特和黃喜燦拆夥後，一切始料未及地走下坡——南野在2020年初「三級跳」加盟歐聯冠軍利物浦，希望在英超大展拳腳，起碼做到、或是超越前輩香川真司在曼聯的表現。

但南野運氣真的不好——剛到紅軍，新冠肺炎疫情已禍延全球，結果南野在1月初踢了幾場比賽後，大半年來一切停頓，對一個尚要適應新文化、球隊、隊友的人而言，可以想像有多難捱。

南野拓實憑着在薩爾斯堡紅牛的表現獲寄予厚望，可惜初加盟利物浦便遇上新冠疫情，大大打亂計劃。（Getty Images）

終於等到9月閉門復賽，他在聯賽都有些許上陣時間，該季利物浦很早已在聯賽榜領放，最後奪得英超冠軍，球隊在空無一人的球場慶祝時，他也不好意思叼光，但隊長佐敦軒達臣還是將他推到獎盃傍，着他留影。當時喜孜孜與獎盃合照的他，大概沒想到之後發展會如此。

南野拓實（中）個性內斂，未知是否他融入紅軍的其中一個障礙。（Getty Images）

南野在2020/21球季展開在利物浦的首個完整賽季，卻陷入尷尬處境：他在聯賽往往是一場正選、一場坐冷板，更迎來一段連續7場比賽中，6場齋坐冷板、1場後備踢6分鐘的日子，與隊友也像貌合神離，努力走位，卻彷彿不在同一波長，彼此互不配合，難言他表現差，但就是格格不入。

利物浦季中簽入迪奧高祖達，這葡萄牙前鋒一來到便入球不斷，未幾南野便被外借到修咸頓，表現仍是起起伏伏，曾有入球，一時正選、卻更多後備。

南野在修咸頓的表現，足以令他獲利物浦回收。（Getty Images）

翌季，利物浦將他回收，今次情況更差，最令球迷介懷的，大概是他助球隊在聯賽盃和足總盃一路晉級，但去到決賽兩對車路士，他一是全場後備、一是名單都入不到，待遇與青年軍無異。

在聯賽更不用說，整季大部份時間全場坐後備、不入大軍，作為一名攻擊手，他似乎總不在高普「變陣」的考慮之列，一季下來，在各項賽事只得9次正選。在聯賽爭不過文尼、沙拿、法明奴等星將是情有可原，但更多時候他連名單都擠不進去。

南野拓實在聯賽盃、足總盃都是領軍打入4強或決賽的重要一員，但一去到緊要關頭，便沒有他的位置。（Getty Images）

加操也沒回報 「憤怒和不甘是我的動力」

到底出了什麼問題？南野是單純能力不足，或是牽涉其他原因？球迷當然無從得知，只知道南野煞了兩季半，他已受夠，高普也似乎無意再糾纏，將他「放生」到法甲的摩納哥。

南野離隊前，也不禁說出心底話：「有時就算我有表現，球會也沒反應，我一直在激勵自己、證值我的價值，除了球隊操練，我還有自己加操……每一天，憤怒和不甘都是我的動力。」他續道，「我的職業生涯中未曾試過這麼空閒，真的很難保持狀態。」

南野拓實（中）在摩納哥的表現不算理想。（Getty Images）

當時南野離隊，無疑是想在世界盃前踢起狀態，誰料去到法甲，竟又是另一場災難——白白溜走的比賽狀態好像回不來，世界盃前15輪法甲除了首輪受傷外，他又是出任後備居多，全季貢獻過3次助攻1個入球，起起伏伏，甚至遭當地媒體批評：「他無法應付中場對抗，可以理解他為何踢不了英超」。

結果今屆世界盃，他雖然穿着10號球衣，卻從不是日本隊的正選，到淘汰賽換入、勇於擔起射第一球十二碼的重責，卻悲劇收場。積壓數年的悔恨、不甘、壓力，大概在那一刻傾巢而出，變成湧泉的淚。

南野拓實能再次站起來嗎？（美聯社）

南野今年27歲，還有機會再踢最少一屆世界盃，但無可否認的是，他的黃金歲月有不少已在迷失於利物浦之時溜走，而薩爾斯堡那個自信、決斷、具侵略性的南野，自他離開奧地利後已鮮有出現。

在思考能否再踢一屆世界盃之前，南野大概要先將已被壓得零碎的自信重新湊合，找回屬於自己的個性和靈魂，才再次出發吧。

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單