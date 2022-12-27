谷愛凌上載史丹福滿分成績表受質疑　本尊親身回應霸氣反擊網民

2022年快將告終，不少人趁此時此刻來個年度總結，滑雪美少女谷愛凌（Eileen Gu）也不例外，她在微博帳戶發文感謝大家過去一年支持愛護，細數2022年各項成就：「我們一起上了中國新華社體育部最佳十個運動員、美國最大電視台NBC奧運會最佳十大時刻，紐約時報21個最佳運動時刻、CNN年度時尚選擇等」。

這名年初在北京冬季奧運全球爆紅的風雲人物，看似不經意地在最後一句提到，「也在斯坦福（港譯：史丹福）第一學期獲得所有的課程全部滿分的成績」，並附上成績單圖片，不料受到一名網民提出四大質疑，直指那是「美國整體的學分膨脹」，引來谷愛凌本尊親自回應，她火力全開力指成績完全靠自己，再三強調媽媽谷燕和團隊並未幫忙。



谷愛凌在微博上載在史丹福大學首個學期的滿分成績單。（微博@青蛙公主愛凌）

19歲的谷愛凌運動表現出類拔萃之餘，讀書方面也是個高材生，以1600分為滿分的美國學術能力評估試（SAT），她取得1580分，提早獲得史丹福大學錄取，追隨媽媽谷燕昔日腳步，成為名校一份子。

她在2022年秋季入學，剛剛完成一個學期，成績單上8個科目，評級只有A和S兩個英文字。根據史丹福大學官方網頁列出的評分系統，A為最高分，但也有部分學科沒有細分等級，及格以上者一律獲得S等，校方說明那是相當於A、B或C級。此學期的GPA滿分為4.0，她亦拿到此分數。

谷愛凌在北京冬季奧運贏得2金1銀，全球知名。（Getty Images）

網民質疑：史丹福GPA滿分不及中國高考

由運動到學業，谷愛凌2022年同時交出滿分成績，在微博跟廣大同胞開心分享，獲得眾人掌聲和驚嘆，不料卻被一個網民大潑冷水，名為「加大拿」的網友雖同意谷愛凌GPA拿4.0很厲害，但同時指出除了「美國整體的學分膨脹」，還有一些不能忽視的事實。

他提出四大質疑，第一點劈頭便對SAT存疑，指出：「個人能力方面，如果非要量化一下的話，我覺得是高考理綜（中國高考的理科綜合能力測試）滿分300分得200分以上。」他在標題已列明：「谷愛凌GPA 4.0，絕對沒有高考理綜300分滿分厲害。」

有網民質疑谷愛凌的成績「有水份」，而且可能獲外力幫助。（微博）

他繼而提出，「谷愛凌的選課、期中作業，都是媽媽和團隊精心規劃、審核過的，遠遠不是普通學生的一個人的奮鬥」。第三點，「這些課都不是1：1答案的閉卷考試，評分是S的幾門課，是體育方面的選修課，及格或通過的意思。評分是A的幾門課，大概是滿分100考90以上的意思，但這些也都不是高考數學那種考試」。

第四，「學分最高是5的那個民主發展法治課，確實很難滿分，但這方面剛好是她們家的長項！量子物理入門是谷愛凌的專業課，不過只是第一學期的入門課。還有一門為啥上大學，大概是斯坦福（史丹福）迎新課？」即使提出懷疑，這位網友最後也稱讚：「谷愛凌媽媽和谷愛凌都很厲害，是我們奮鬥的榜樣，一起加油吧！」

谷愛凌反駁媽媽和團隊曾在學業上幫忙的說法，強調成績全靠自己努力得來。（微博）

網民客氣提出疑問，引來本尊親身回應，但語氣相當不客氣：「什麼樣子的團隊能又跟上我的工作行程又配合訓練節奏，在同時能拿到斯坦福（史丹福）的滿分成績？？請盡快推薦！！」

她強調：「我媽從來沒幫過我學習的任何忙，我都快累死了。還有……我的課程滿分100，95以上才是A。只有5%的學生會得到A。我的成績是100%自己努力得到的。自己不知道的事情請不要說了！謝謝。」

谷愛凌在史丹福大學生活：