英超︱利物浦搶贏加普全靠雲迪積克？　高普：他很有潛質，信我！

今屆世界盃在荷蘭陣中表現耀眼的前鋒加普(Cody Gakpo),正式加盟利物浦,這位一直盛傳會轉投曼聯的新星,為何最終披上紅軍戰衣?答案很可能在利物浦中堅雲迪積克身上。



雲迪積克是荷蘭國家隊隊長,加普聽從他的意見隨對方加盟利物浦。(影片截圖)

聽從荷蘭大師兄的意見

加普已來到利物浦訓練基地報到,為球會拍攝加盟影片,他先「正路」地說:「來到利物浦很興奮,很期待為這家了不起的球會上陣。對我而言,這是一間能讓我顯示自己能力、嘗試幫助球隊達成更多美麗回憶的偉大球會,同時是一個持續成長的好地方。」

這個被英國傳媒吹捧為「曼聯冬窗頭號目標」的球員,下一站並非曼徹斯特,原因很可能跟一個人有關:「雲迪積克告訴我,(去利物浦)這是正確的選擇,能讓我發展成為一個更優秀球員。球會雖然很偉大,但同時也像個真正的家庭一樣,我是個住家男人(Family Guy),所以這點對我很重要。」

雲迪積克身為荷蘭國家隊隊長,對加普當然有一定影響力。(Getty Images)

「跟利物浦一切發生得很快」

雲迪積克既是利物浦後防擎天柱,也是荷蘭國家隊隊長,他所說的話對加普當然有一定影響力,尤其二人在世界盃決賽周期間朝夕相對,雲迪積克成功當上說客,幫助球會從宿敵手中搶走加普。

加普直言:「真是很趕、很忙碌,因為跟利物浦一切發生得很快……而且還是聖誕節!真瘋狂!每個認識我的人都傳訊息給我。」

加普將披上利物浦18號球衣。(利物浦Twitter)

高普:「相信我,他有巨大潛力」

成功簽入加普,雲迪積克應記一功之餘,領隊高普一番話說明,利物浦對加普並非一時衝動,「加普是個偉大球員,同時是個醒目仔(smart guy)。我們能簽入一個已認識好一段時間的球員……他是一個我們相信在利物浦會有光明前途的球員。」

高普對加普充滿信心,豪言:「相信我,他有巨大潛力(Trust me, he has huge potential)。」加普已確定穿上利物浦18號球衣,這號碼之前屬於日本前鋒南野拓實,此子去年夏天離隊後懸空至今。

加普加盟利物浦,領隊高普第一時間送上他著名的爸爸式擁抱。(影片截圖)

加普身為曼聯傳聞中的冬窗頭號收購目標,ESPN消息指,曼聯領隊坦赫格(Erik ten Hag)對他加盟利物浦感到十分不高興。ESPN稱,曼聯因為轉會費、薪酬等出手未能跟上利物浦開出的條件,未有正式出價。

曼聯由於去年夏天「洗大咗」,轉會超出預算上限,因此轉會市場出手及不上競爭對手。不過隨全隊人工最高的C朗拿度離隊,坦赫格要求曼聯尋求短期方案填補C朗離去後的空缺,早前他亦公開表明球隊需要買入前鋒。由於紅魔鬼只得少量金錢來支付轉會費,今個轉會窗曼聯相信會先尋找借將救亡。