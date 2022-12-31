英超｜利物浦神奇反勝　李斯特城包辦全場入球　菲斯為紅軍建兩功

英超聯賽，利物浦主場一球都未入過，就以2：1反勝李斯特城。李城球員達斯貝利賀爾（Kiernan Dewsbury-Hall）在開波僅4分鐘即為客軍打開紀錄；但後衛菲斯（Wout Faes）換邊前7分鐘內兩度擺烏龍，利物浦半場前已反先2：1，最終兩隊下半場再無入球，「紅軍」神奇全取3分。同日另一比賽，賓福特勝出倫敦打吡，韋斯咸吞下五連敗。



開賽不久利物浦的哈維艾利洛試射越楣而過，李斯特城之後一次反擊就有收穫，藉簡單配合，達卡交給達斯貝利賀爾，推入禁區射過出迎的艾利臣比加，李斯特城開賽4分鐘即領先。

不過，達卡之後傷出，入替他的占美華迪一落場有腳傳中，但阿諾特快哈維班尼斯一步解圍。利物浦達雲紐尼斯及沙拿其後輪流進襲，先有沙拿接應前者傳中撞射僅僅柱邊出界。

今場主角菲斯一臉無奈。（Getty Images）

李斯特城本來防守不俗，但戰至38分鐘，面對阿歷山大阿諾特一記普通的傳中，菲斯解圍出錯，皮球「笠過」丹尼獲特，再中遠柱入網，利物浦先憑這記刁鑽「烏龍球」追平。

李斯特城菲斯世界波擺烏龍逐格睇：

豈料菲斯禍不單行，完半場前達雲紐尼斯「chip」過出迎的丹尼獲特中柱，回防的菲斯撞入自己龍門，這位24歲的比利時中堅成為第四位同一場英超憑烏龍球梅開二度的球員。

英超歷來單場射入2球烏龍球員：



利物浦加歷查（Jamie Carragher）（1999年，對曼聯）

新特蘭普克特（Michael Proctor）（2003年，對查爾頓）

史篤城禾特斯（Jonathan Walters）（2013年，對車路士）

李斯特城菲斯（Wout Faes）（2022年，對利物浦）



沙拿曾射入一球，惜隊友越位被判詐糊。（Getty Images）

紅軍今場21次射門，只有5次中目標，但球員都沒有入球，最後險勝2：1取得四連勝，李斯特城兩連敗。

達雲紐尼斯努力射門，逼得對手菲斯再擺烏龍。（Getty Images）

同晚另一場英超，主場的韋斯咸與賓福特的攻門次數成20對9懸殊之比，但仍要在這場倫敦打吡落敗。開賽5分鐘，韋斯咸有迪格蘭賴斯的遠射中柱，賓福特在18分鐘一次「手榴彈」戰術，艾雲東尼門前「執雞」射入，是他今季第12個英超入球。

賓福特艾雲東尼門前執雞射入個人今屆第12個入球。（Getty Images）

完半場前，賓福特再憑另一次界外球攻勢帶來入球。祖舒亞達施華爆過艾朗加斯威爾，乖巧射遠柱入網，賓福特最後贏2：0。

韋斯咸吞下五連敗，迪格蘭賴斯表情失望。（Getty Images）

在積分榜，利物浦16戰28分排第6，落後前四區域僅2分，同樣勝出的賓福特17戰23分暫列第9，李斯特城排13，吞下五連敗的韋斯咸就排17，只領先降班區1分。