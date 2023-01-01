英超｜阿仙奴作客4比2擊敗白禮頓　榜首優勢擴大至七分

英超周六除夕夜尾場賽事，榜首的阿仙奴作客白禮頓，兩隊上演入球騷，最終阿仙奴以4比2勝出，在聯賽榜以7分力壓同日較早時失分的曼城。



阿仙奴在2022年的最後一場比賽以強陣出擊，領取阿迪達派出尼基迪亞（Eddie Nketiah）、布卡約沙卡（Bukayo Saka）及加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）三箭頭攻堅，結果三人都在今場賽事取得入球。

白禮頓及阿仙奴在賽前悼念日前離世的球王比利。（Reuters）

阿仙奴在開波已經反客為主，更在2分鐘打開紀錄，白禮頓後防接連失誤，造就沙卡在禁區內用左腳熨入。

白禮頓失守後，防線繼續風聲鶴唳，烏克蘭左閘辛真高（Oleksandr Zinchenko）差點為阿仙奴擴大優先，但他的近距離攻門被西班牙門將羅拔山齊士（Robert Sanchez）救出。

主隊稱為穩住局勢後，嘗試爭取攻門，翼鋒杜沙特（Leandro Trossard）在15分鐘接應短傳起腳，但被阿仙奴的英格蘭門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）擋出，而在之後的角球攻勢中，這名英格蘭國腳再次化險為夷。

阿仙奴隊長奧迪加特（Martin Ødegaard）在今場表演活躍，戰至38分鐘，他在禁區頂大腳抽入，將比數擴大至二比零結束上半場。

兩隊曾在11月的聯賽盃碰頭，當時白禮頓作客以3比1勝出，惟今場未能延續當時氣勢，更在下半場開始後不久再次失守。馬天利尼在47分鐘接應隊友傳送起腳雖被山齊士救出，不過尼基迪亞快白禮頓後防一步近距離補中，為客隊取得三球優勢。

落後的白禮頓並沒有放棄，三笘薫63分鐘接應柏斯高哥斯（Pascal Groß）短傳，在禁區內射破蘭斯達爾十指關，VAR證實這名日本國腳沒有越位，主隊追成1比3。

不過白禮頓在70分鐘的一次攻門無功而還後，奧迪加特在中場策動反擊，馬天尼利接應長傳，在禁區內力壓白禮頓後衛起腳，將比數改寫成4比1。

比賽在最後15分鐘掀起高潮，主隊後備入替杜沙特的18歲愛爾蘭小將伊雲費格遜（Evan Ferguson）把握阿仙奴中堅威廉沙列巴（William Saliba）失誤，射入他首個英超入球，追成2比4較接近比數。

三笘薫（右）一度為白禮頓射成３比４，但VAR之後裁定入球無效。（Reuters）

三笘薫原本有機會梅開二度，88分鐘，他在禁區左路起腳射入，不過VAR指白禮頓在組織時越位在先，令主隊空歡喜一場。

阿仙奴最終保住勝果完場，以43分排榜首；落敗的白禮頓則以24分排第8，以較佳得失球力壓踢少一場的車路士。

英超周六賽果：

狼隊0：1曼聯

般尼茅夫0：2水晶宮

富咸2：1修咸頓

曼城1：1愛華頓

紐卡素0：0列斯聯

白禮頓2：4阿仙奴

