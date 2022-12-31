C朗轉戰沙特　「是時候在亞洲分享經驗」　料1月5日上演處子戰

C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅）正式加盟沙特阿拉伯球隊艾納斯（Al-Nassr）。據悉艾納斯方面的醫生沒有為進行體測，現在艾納斯需要註銷一名外援名額以騰出空間為C朗註冊，C朗預計將在1月5日上演艾納斯處子戰。



足球轉會｜C朗拿度登陸沙特 加盟艾納斯簽約兩年

37歲的C朗拿度正式加盟沙特球隊艾納斯。C朗表示：「我期待在一個不同的國家體驗一個新的聯賽。艾納斯未來的願景非常鼓舞人心，很高興能和我的隊友們一起奮鬥，我們要一起幫助球隊取得更多的成功。」

C朗拿度正式加盟沙特阿拉伯球隊艾納斯。（艾納斯Twitter）

他續表示，「我很幸運，我已經贏得了我在歐洲足壇想要贏得的一切，我覺得現在已經到了合適的時候了，這讓我可以在亞洲分享我的經驗。」

C朗的未來隊友向來努力練習。（艾納斯Twitter）

根據名記者羅馬諾之前的報道，C朗在艾納斯年薪接近2億歐元，其中包括商業交易。艾納斯下一輪聯賽是在香港時間1月1日作客出戰。該隊22/23球季已踢10輪聯賽，7勝2和1負暫居沙特聯賽榜第二，以2分落後榜首的艾沙比（Al Shabab），目前由前羅馬及里昂的主帥魯迪加西亞（Rudi Garcia）執教。

C朗未來兩年要在這種激烈氣氛下比賽了。（艾納斯Twitter）

陣中較為人熟悉的外援有踢過維拉利爾的西班牙後衛艾華路干沙利斯（Alvaro Gonzalez）、哥倫比亞門將奧斯賓拿（David Ospina）、以及在今屆世界盃對巴西轟入致勝一球的喀麥隆隊長阿布巴卡爾（Vincent Aboubakar）。