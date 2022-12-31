足球轉會｜C朗拿度登陸沙特　加盟艾納斯簽約兩年

C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅）早前在卡塔爾世界盃期間遭曼聯炒魷後，外界盛傳他會到沙特阿拉伯掘金。而他在大除夕（12月31日）宣布去向，正式簽沙特球會艾納斯（Al-Nassr）簽下2年合約，傳年薪達1.77億英鎊，收入冠絕球壇。



艾納斯在社交平台上載C朗手持7號新球衣的照片，並稱這是創造歷史，形容他的加盟不但啟發球會取得更大的成功，亦對沙特聯賽、國家及下一代大有裨益，為大家創造最佳願景，同時歡迎C朗來到艾納斯的新家庭。

艾納斯是九屆沙特冠軍，上季以第三名完成球季，今季10戰之後獲7勝，暫時排在第二，以2分落後榜首的利雅得艾沙比（Al Shabab），目前由前羅馬及里昂的魯迪加西亞（Rudi Garcia）執教。陣中較為人熟悉的外援有踢過維拉利爾的西班牙後衛艾華路干沙利斯（Alvaro Gonzalez）、哥倫比亞門將奧斯賓拿（David Ospina）、以及在今屆世界盃對巴西轟入致勝一球的喀麥隆隊長阿布巴卡爾（Vincent Aboubakar）。

C朗在今年夏季已經傳出獲沙特球會睇中的消息，阿爾阿里（Al-Hilal）曾開出價值3.05億英鎊的天價合約邀請他加盟，但他當時表示樂意留在曼聯而作罷。

當C朗拿度變成自由身後，縱然不乏有關他的轉會消息，但大多是球會出面否認有意，就如德甲法蘭克福高層爆料，曼聯曾經向他們推銷C朗，更直言「感覺他們向每間有歐聯資格的球隊都兜售C朗」。

早前返回皇馬基地操練的C朗，曾經傳出有意以低價回巢半季，當然再「食檸檬」，似乎沒有歐洲豪門對C朗有興趣，他只好轉移目標，由歐洲變成亞洲，沙特阿拉伯球隊艾納斯（Al-Nassr）已多次傳出無限接近C朗。

曼聯場刊僅81個字無情交代C朗事件 車路士無表態 下一站中東

世界盃︱美斯極樂C朗落寞一個決定成生涯分野 4個烤肉爐成就球王

經常傳出C朗拿度有關的轉會消息，但似乎沒有太多歐洲球會對他有興趣。（Getty Images）

西媒爆沙特球會開7年肥約

葡萄牙在世界盃16強淘汰瑞士後，C朗曾經公開否認與艾納斯已達成共識，但消息依然傳過不停。西班牙《馬卡報》透露，37歲的C朗將與艾納斯簽下一紙7年的合約，直至2030年，難道C朗踢到45歲才退休？

根據《馬卡報》消息，C朗的合約分為兩部分，球員合約年期為兩年，直至2024年。另外5年合約，C朗將會成為艾納斯的球會大使。與其說是艾納斯的球會大使，應該說成沙特的大使更準確，因為他其中一個職責，就是協助沙特阿拉伯聯同埃及及希臘爭取2030年世界盃的主辦權。

傳C朗飛往杜拜覓新東家 沙特球會首開腔回應 答案令人意想不到

C朗世界盃夢碎後現身皇馬體育城 傳與經理人文迪斯關係緊張

C朗有機會再度在世界盃現身，卻是以不同的身份。（Getty Images）

沙特誠意十足 C朗掛靴後仲有人工加

沙特出手當然有誠意，這紙7年的「肥約」，當C朗結束球員生涯後，據報他擔任球會大使更會加人工，每年獲得1.75億英鎊的薪金，以金錢角度出發，C朗也沒有太多理由說不。艾納斯方面已經為C朗來臨作好準備，解僱隊中3名球員，更把7號球衣騰空。

根據外媒報道，C朗與家人正在杜拜，等待合約完成即可轉赴沙特。C朗當然不會浪費時間，周四（22日）連發兩個限時動態，展示兩張在泳池及桑拿赤裸上身的自拍，繼續保持狀態。

更多英超相關報道：