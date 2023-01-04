阿仙奴爭標現隱憂　捷西斯缺陣影響浮現︱01球評

阿仙奴在今晨英超主場面對紐卡素，未能攻破對方的堅實防線，悶和0：0，在比次席的曼城多打一場下，雖仍以8分領先對手高踞榜首，卻無法提前鎖定「半程冠軍」。

「耶穌仔」加比爾捷西斯養傷令鋒力不銳的狀況漸告浮現，也是「兵工廠」爭標的隱憂。



文：胡蘇

睇波資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



阿仙奴只能0：0賽和紐卡素，捷西斯缺陣影響浮現。（Getty Images）

世界盃後首個考驗即被「考起」

巴西鋒將捷西斯在世界盃時受傷，需休養3個月，外界本預料阿仙奴的攻擊力將大受影響，但兵工廠在英超復賽後，卻接連以3：1及4：2連挫韋斯咸及白禮頓，兩仗攻入7球，表現領人驚喜，豈料今場面對英超最強防守的紐卡素，才遇到真正考驗。

面對今季僅失11球的紐卡素，阿仙奴今仗雖佔上風，控球率達67%，射門也有17次，但真正的威脅不多，尼基迪亞近射被客軍門將尼克普比用腳擋出，以及加比爾馬天尼利接應角球頭槌攻門貼遠柱出界，都是最接近入球的埋門。隨着完場前格列沙加禁區內底線傳中，疑似「省」中積及梅菲手部但球證沒有吹罰12碼，雙方最終互交白卷各得一分。阿仙奴續以17戰44分排榜首，紐卡素則以18戰35分的戰績，以較佳得失球壓過同分的曼聯，續排第3位，繼續力爭來季歐聯入場券。

主隊領隊阿迪達賽後除了抱怨有兩記12碼沒有判罰外，還提到了球隊進攻的問題：「我極之以我的球員為榮，我們以己隊的風格比賽，也控制了比賽，只是在近門那段區域錯失了一些機會，我們可以處理得更好。」他應該很懷念那位休養中的巴西人。

阿仙奴強調多點進攻，一般球隊以左中右三路進攻，但他們卻以五路進襲，左路與中路及右路與中路之間的「通道」，常有球員策應及伺機突入禁區。（直播截圖）

事實上，阿迪達師承曼城名帥哥迪奧拿，素來強調多點進攻，一般球隊分左中右三路進攻，哥帥系統卻是以五路進襲，在左路與中路及右路與中路之間的「肋位」，正是中場球員入楔禁區的通道，今仗格列加沙便多次在左中路突入禁區；另外兩名閘位球員除了會疊瓦式助攻外，更不時收入中場協助組織，曼城的簡些路如是，從曼城轉投到阿仙奴的辛真高也如是。因此，阿仙奴今季聯賽能「多點開花」，有多達11人取得入球，馬天尼利及馬田奧迪加特均以7球列為球隊神射手，這倒跟今季集中由夏蘭特擔任終結者角色的曼城有所不同。

捷西斯雖只入了5球，但他承擔了如在禁區頂策應、以走位牽扯對方防線或前線逼搶等不起眼的工作，如今頂替他的尼基迪亞只做到了其七、八成工夫，如果像前兩仗打順境波自然沒有問題，但面對紐卡素很有組織又硬淨的防守，便難以製造缺口。

然而，阿迪達在後備席上的選擇也不多，僅法比奧韋拉屬攻擊球員，但這位葡萄牙球員也只是進攻中場而非正中鋒。儘管傳奇前領隊雲格日前盛讚阿迪達現在的球隊沒有破綻，可是後者肯定也察覺毛病所在，難怪近期傳出他們有意羅致薩克達天才翼鋒梅迪歷（Mykhailo Mudryk）及馬德里體育會的祖奧菲歷斯了。