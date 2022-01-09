英超．人物誌︱挪威神童足球奇幻旅程　迷失馬德里　倫敦尋回自己

說起挪威足球新巨星，現在所有人第一時間想到的，大概都是艾寧夏蘭特（Erling Haaland）。曾幾何時，那是屬於奧迪加特（Martin Ødegaard）的必然位置。

剛滿16歲已獲豪門中的豪門皇家馬德里羅致，「挪威神童」由德拉門登上馬德里的龍門，遲遲達不到預期中的高度，6年半過去黯然離隊，以為他要成為「被豪門浪費的天才」新一員，誰知轉戰英超柳暗花明，光芒留在阿仙奴盛放。



奧迪加特在阿仙奴終發放應有光芒。（Getty Images）

挪威神童的誕生

時間回到2015年1月15日，足球界傳來一宗震撼全球的轉會消息：西甲班霸皇家馬德里從挪威球會史卓加斯特（Strømsgodset Toppfotball）購入一名球員。銀河艦隊掃貨並不出奇，奇就奇在這個球員只是剛滿16歲，而且皇馬講明此子會同時在預備組及一隊跟操。

這宗高調操作，全面引爆世人的好奇心，一查之下，實在不得了：這個名叫奧迪加特的小將，自幼已一直跳級跟年紀較他大幾歲的男孩作賽，13歲已升上在挪超競逐的史卓加斯特一隊，同年在友賽中上陣，曾到訪曼聯和拜仁慕尼黑等豪門試訓，14歲已為球隊青年軍上陣，2014年1月，剛滿15歲不久，已為一隊在挪超上陣，該季23次在聯賽上陣，攻入5球。

那一季挪超聯賽一完，各大歐洲豪門排長龍，奧迪加特先後到訪利物浦、拜仁、阿仙奴和皇馬試腳和參觀，千揀萬揀，皇馬成為他的最後答案。交易一成，自此被套上「挪威神童」的標籤。

奧迪加特加盟皇馬時，仍一臉稚氣。（Getty Images）

球壇神人變浪人

獲皇馬「黃袍加身」，立即聲價十倍，心急的皇馬球迷等足全季，才在西甲煞科日等到他出場。主場對基達菲一戰，C朗大演帽子戲法後，奧迪加特58分鐘後備入替他，並以16歲零157日榮登皇馬歷來最年輕上陣球員。

然而加盟頭兩年，奧迪加特大部分時間均在預備組度過，直到加盟679天後，才在2016年11月30日首次正選上陣，那是一場西班牙盃32強賽事，對手是在西班牙第三級別競逐的利安尼沙文化和體育會。那次機會並未正式開啟他在皇馬的生涯，個半月後，被外借至荷蘭球會海倫芬18個月，自此展開浪人生涯。

點圖睇：奧迪加特浪人旅程

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最強中場接班人迷失馬德里

2018/19球季外借另一荷蘭球會維迪斯，2019/20球季外借西甲的皇家蘇斯達，表現有口皆碑，尤其是2020年2月西班牙盃8強先開紀錄，助皇蘇4：3將母會皇馬踢出局。皇蘇一路殺入決賽，無奈疫情爆發比賽延期一年才上演，他們以1：0擊敗畢爾包封王，可是奧迪加特已經離隊。那一季他同時幫助皇蘇取得西甲第六名，獲得歐霸參賽資格。

在西甲「考牌」合格，以為2020/21球季正是他回皇馬接班的好時辰，畢竟莫迪歷已近退役之年，卻奧斯也年過30。半季以來，西甲只有7次上陣機會，當中只有3次正選，沒有一場踢足90分鐘，加起來上陣時間只有232分鐘。挪威神童在冰冷的皇馬更衣室受到考驗，銀河艦隊從來沒有等待潛質小將成長的耐性，一旦表現未符完美預期，不會等，直接叫「next」呼喚下一位。

點圖睇：奧迪加特皇馬生涯

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冷冰冰的皇馬更衣室

奧迪加特在皇馬先是遇到語言障礙，夾在一隊與二軍之間，也令他左右為難，他早前接受挪威電視台TV2訪問時直言，「在皇馬一隊和青年軍時遇上很多艱難時刻，不過跟最強球員一起訓練令我變得更強大，感謝馬德里讓我成長，在拉莫斯和C朗拿度身上獲益良多。」

他感慨地說，「當你身處最高水平，交朋友這種事並不容易，至少身為一個身處異鄉的年輕球員，就是如此。」奧迪加特不諱言，「我來自一個截然不同的更衣室文化，難以適應皇馬更衣室。」俗語有云，「只要不被殺死，便能變得更強大」，他亦不例外，「即使很困難，同時它令我變得強大，我很高興得到這趟經歷。」

奧迪加特發表皇馬離隊長文時，選上這張一臉迷茫的照片。（Instgram＠odegaard.98）

離隊長文炮轟西班牙傳媒

正式離開皇馬時，他在Instagram寫下長文：「6年半前獲皇馬羅致，實現一個宏大夢想。可以穿上這件白色戰衣，在班拿貝球場為皇馬作賽，我不能感到更自豪。我16歲加盟，獲得跟全球最佳球員和一班偶像學習的機會，當中獲益良多，我感激發生在我身上和學習到的一切。我想多謝曾經在馬德里協助我進步和成長的所有人，包括教練、隊友、物理治療師、球會職員和球迷，多謝。」

「正如人生和足球生涯一樣，我有過美好時刻，也有低迷的時光。它們令我變得更強大，為未來作好準備。這些日子以來，人們經常談論我以及我離隊的理由。我只想說，他們所說的幾乎全部不是事實，傳媒所說的全部均非事實令我憤慨，因為很多人看過後便以為那是真的。」奧迪加特續稱，「我有我的理由，我知道真相是什麼和發生了什麼事，因此認為（離隊）是最好的決定，多謝。」

直到離隊時，他僅為皇馬一隊合共上陣11次，地位相當於皇馬喉舌的《馬卡報》在他轉投阿仙奴後，曾刊登一篇文章，當中形容他是個「經濟上的金礦，卻是個失敗的運動員。」奧迪加特以上述一番話作為「回敬」，比起文字，或許照片更直接地表達出他對皇馬的心情——這個1998年出生的年輕人，在帖文中選上一張自己身穿皇馬白衣戰衣，卻又一臉迷茫的照片，正是他在馬德里6年半的最佳寫照。

奧迪加特在阿仙奴拾回快樂。（Instgram＠odegaard.98）

阿仙奴重拾自我

此地不留人，自有留人處。早在6年半前已看中他的阿仙奴，一直未有放棄。2021年1月，先借入半季，他在英超重新出發，已初現光芒，至今季以3500萬歐元正式加盟，表現愈來愈亮眼，他與沙卡和伊美路維組成的中場軸線，年輕、活力兼備，槍手經歷季初英超3連敗之後，愈戰愈勇，不經不覺半季守住第四位，力壓韋斯咸、熱刺和曼聯。他或許仍未發揮當日加盟皇馬時世人對他抱有的極高期望，然而總算一步一足印踏出自己在足球壇的足印，不用再在馬德里的後備席無止境地等待。

說起阿仙奴，他再次談到更衣室，「與皇馬分別很大，我在阿仙奴很開心，這是個非常親切的更衣室。」由家鄉德拉門（Drammen）走到馬德里，奧迪加特追尋足球之巔不果，用6年半時間在歐洲兜了一個大圈，又返回曾經向他遞上橄欖枝的倫敦。挪威少年的需要也許很簡單，就是溫情與友誼，阿仙奴對他最初的拒絕不以為忤，伸出雙手再次熱情迎接，這一次，奧迪加特用最好的自己，回報這份得來不易的知遇之恩。

點圖睇：來自挪威的帥氣少年