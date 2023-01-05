曹星如主場出擊　褪去「神奇小子」光環　不變是逆流而上香港精神

「神奇小子」、「香港拳王」，曹星如在拳擊擂台披上紫荊花區旗振臂的身影，定格在2017年的22連勝。

那年，曹星如的號召力讓廣告在社交媒體與港鐵月台鋪天蓋地宣傳，吸引8000人塞爆會展場館為「不敗拳王」助威。曹星如在觀眾此起彼落的吶喊歡呼下，取得職業生涯第22場連勝。

翌年，他轉戰業餘拳賽，隨後爭取東京奧運資格失利。

2023年，香港不敗拳王的冠軍光環逐漸褪去後，他闊別4年在本周五（6日）主場出擊，不變的，仍是對拳擊默默努力的初心。



曹星如曾在職業拳手生涯錄22連勝，獲封「神奇小子」，在2018年毅然轉戰業餘拳壇，重新出發。（資料圖片／李澤彤攝）

時間倒退回曹星如最後一場職業賽，那是2017年10月在灣仔會展舉行的WBO超蠅量級國際冠軍賽，他以不敗之姿迎戰日本拳手河野公平。

原定12回合的賽事，因曹星如在第2回合與對手「頭碰頭」受傷，左前額腫起近半個拳頭大小，雖然雙方繼續比賽，惟醫生及裁判認為其傷勢不適宜繼續作賽，以技術原因中止賽事。計算3名裁判在7回合的比分後，最終曹星如以68：66險勝河野公平，在爭議聲中延續其22連勝不敗神話。

曹星如最後一場職業賽，因傷勢被裁判以技術原因中止賽事並險勝河野公平，在爭議聲中延續22連勝不敗神話。（資料圖片／余俊亮攝）

2018年 轉戰業餘挑戰奧運

那次傷勢亦令他長時間休養，他在2018年10月宣布退出職業拳壇轉戰業餘賽事，力爭2020東京奧運的資格。

結束職業生涯，一個終結意味新開始與下一個挑戰。曹星如在轉戰業餘拳賽輸多贏少，畢竟在國際賽面對業餘拳擊頂級高手，職業賽出身、業餘經驗不足的他仍需時間改變和適應打法。

曹星如轉戰業餘拳壇初期輸多贏少，需要時間改變和適應打法。（資料圖片／Olympic Channel）

由勝利感言變「對不起」

2020年他出戰東京奧運亞洲及大洋洲區資格賽，先後不敵雅加達亞運金牌的烏兹别克拳手及伊朗選手失落資格，然而每打一拳甚至「硬食」的每一拳，他都在享受擂台的每分秒，當時他在賽後採訪區坦言與高手對打「感覺好正」，惟眼泛淚光哽咽向支持自己的港人說「對不起」。

其後因世界遺材賽於疫情下取消，他失落代表香港的奧運夢想。這數年間，他先後出戰全運會、世錦賽，比起以往在職業賽的勝利感言，近年更多的是「對不起」。

不過，曹星如從沒有放棄，落敗不等於失敗，他在累積實戰經驗，且在訪問中曾說，「我重視的是過程」。

曹星如在東京奧運資格賽16強勝出，惟之後在8強落敗，最終因遺材賽於疫情下取消失落奧運資格。（資料圖片／Olympic Channel）

從前不曾出現的「對不起」，標題上的「出局」、「止步」、「吞敗」，由不敗到連敗的心態調整不容易，「唔會每一場都贏，但每一場都搏盡」，曹星如以血汗演繹，正面面對走出拳擊「Comfort Zone」後的一場場敗仗。

終於，他在去年7月出戰IBA國際拳擊錦標賽科威特站奪得銅牌，是他轉戰業餘後的首面國際賽獎牌。雖然無緣決賽，他卻重拾拳擊的初心：「好似搵返當初打拳嘅感覺，正」。

拳王光環褪去 剩下的是⋯⋯

由宣布挑戰東京奧運到失落資格、疫情下賽事停擺，35歲的曹星如沒有停下步伐，消失在鎂光燈下仍默默努力訓練。

他去年末曾先後遠赴澳洲和蒙古集訓，在澳洲更把握機會與不同風格拳手實戰，「唔容易呀，而且喺唔同人身上可以不斷學習、改善、進步！繼續努力」他在社交平台更新狀況，為杭州亞運積極備戰。

曹星如在去年IBA國際拳擊錦標賽科威特站奪得銅牌。（Instagram）

本周五（6日），曹星如將於灣仔修頓舉行的「終極激鬥」（UEF）香港站迎戰柬埔寨拳手Vanna Liheang，是他自2018年擊敗中華台北拳手江奕宏後，首次於主場再踏擂台，同場還有前職業拳手潘啟情、譚駿軒等本地好手出戰各級別賽事爭勝。

曹星如4年前在主場擊敗江奕宏，賽後宣布從職業拳壇退下並轉攻業餘擂台，矢志打入2020東京奧運。「香港拳王」、「神奇小子」、「22連勝」，當我們不斷懷緬這名35歲拳手的光輝歲月，又或是回味他昔日的不敗光環，他早已放眼未來勇往直前，默默努力為香港屢敗屢戰。

當「神奇小子」不再神奇，不變的仍是逆流而上的香港精神，冀以血肉之軀為香港拳擊寫下新章。