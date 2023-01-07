足總盃︱東方炒港會闖4強　胡晉銘加盟4季首獲重用：只希望平穩

曾經胡晉銘是香港足球明星選舉的最佳青年球員得主，但4年前轉投東方，令他彷彿走入了迷宮。

這位25歲中場周六（7日）助東方於足總盃8強對港會時「埋齋」，首度於職業生涯單季攻入多於兩球，是他努力的回報。他今季終獲重用，找回那個昔日的胡晉銘。



港會今季表現叫人驚喜，面對中下游球隊絕無手軟，對強隊表現也不失禮，更一度登上港超榜首；今場派積施利、基奧與福保羅等入籍兵領軍。

至於東方近4仗3勝1和兼不失球，新兵蔡立靖表現對辦。這位中華台北代表12分鐘左路地波傳中，孫銘謙前柱控定後左腳勁抽破網成1：0，惟蔡立靖之後受傷退下火線。

孫銘謙撕破港會防線。（袁志浩攝）

港會除靠死球高空轟炸，也利用福保羅突破能力，這位巴西裔中場殺入禁區與高素巴耶夫接觸後跌低，但球證沒有表示。高素巴耶夫41分鐘接應左路傳送，飛身插水式頂入，助東方擴大比分至2：0。

換邊後東方並沒放軟手腳，馬高斯59分鐘右路K角位燙射中柱而出，反應快的孫銘謙上前用心口攻門，但又被費查擋到，巴杜娒衝前補中，但越位在先。

福保羅在禁區內倒地。（袁志浩攝）

然而東方3分鐘後再有斬穫，馬高斯中路放直線，胡晉銘右路切入射遠柱入網；這位中場其後再有機會，惟接應黃梓浩傳中第一時間抽射高出，結果東方3：0擊敗港會晉級4強，將於4月底至5月初，在旺角大球場跟傑志爭入決賽。

胡晉銘為東方「埋齋」。（袁志浩攝）

東方季初調整班費及人腳，以華將及年青球員為主，配合幾名外援，但仍取得不錯成績——除足總盃4強外，也已殺入高級組銀牌決賽跟傑志爭冠。

主教練盧比度已感相當滿意，「我們早知道不會大花金錢，要嘗試取得平衡，我們有很不錯的本地球員跟新血，好好享受對傑志的兩仗吧，我們會盡力的。」

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胡晉銘投東方4季終獲重用

盧比度口中的其中一位本地球員，正是可勝後中後場多個位置的胡晉銘，25歲的他2019年挾香港足球明星選舉「最佳青年球員」身份來投，但遇上新帥李志堅入主，全季僅上陣223分鐘。胡晉銘之後外借重返天水圍飛馬，但回到東方後首季亦只任「菁英盃專員」，僅踢了兩場聯賽。

今季相信是胡晉銘加盟東方後表現最好的一季。（袁志浩攝）

不過，胡晉銘今季備受重用，半季已在14場比賽中上陣，當中7場聯賽全數擔正。而他今日攻入的一球，是他這季的第三球，職業生涯第一次單季錄得多於兩個入球；對上一次季內兩度進帳，更已是2017/18年球季效力飛馬時創下。

胡晉銘坦言在加盟東方初期，給自己太大壓力，「一兩場失準，已好多人可以好快取代自己。外借時有穩定上陣時間，重拾了自己的節奏，也是寶貴經驗。」

他對這4季間的經歷甚有感觸，「近年好多時都高高低低，好想嘗試有一季好平穩。我也感受到自己在隊內開始站了出來，始終我有多點超聯經驗，但我仍有許多進步空間，希望改進到再跟別人分享。」