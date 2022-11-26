港超聯︱傑志尾段爆發挫東方　盧比度勉球員勿低頭：我們值得更多

傑志跟東方這場港超傳統大戰，周六（26日）於旺角大球場再度上演，惟不論入場人數、戰況都比近兩屆失色。

「藍鳥」最終憑尾段連入兩球，以3：0大勝東方，再度升上榜首。



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力爭重返榜首的傑志，意外地派查理史葛、賓紀文踢正選，收起今季狀態不俗的潘沛軒跟羅梓駿，前線仍由兩大王牌明加索夫及丹恩奴域領軍。至於上場被破聯賽不敗身的東方，以梁冠聰跟梁振邦組雙方中；蔡立靖重返正選，夥孫銘謙與巴杜姆攻堅。

明加索夫今場梅開二度。（袁志浩攝）

明加索夫梅開二度

東方入局比「藍鳥」快，胡晉銘8分鐘接應角球跳頂，保羅飛身化險為夷。這名港隊中場21分鐘再有黃金機會，此子中場攔截查理史葛腳下球，巴杜姆推進再回傳胡晉銘，他左路冷靜扣大位射近柱被擋。傑志30分鐘起連番攻門，但艾里奧跟丹恩奴域近距離起腳都省中人。

傑志在半場期間向已退役的前副隊長唐建文舉行致謝儀式。（袁志浩攝）

換邊後「藍鳥」打破僵局，53分鐘丹恩奴域禁區頂射中柱，輾轉由羅拔圖右路斬中，明加索夫入楔頂成1：0。

之後仍然是傑志的天下，東方攻勢寥寥可數，但直至補時才再有進帳。臨完場前，丹恩奴域二傳明加索夫建功，加上潘沛軒後備入替第一腳即抽入，結果傑志以3：0大破東方，乘理文周日（27日）方有比賽，重登榜首。

潘沛軒後備入替約廿秒即入波。（袁志浩攝）

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東傑大戰褪色

東方突然在尾段連失兩球，球員難免洩氣，眾將賽後不發一言，呆坐後備席，主教練盧比度不禁勉勵：「沒有人可以低下頭來！」這個教頭認為球員失落，是因為賽果反映不到實際戰況，「我們值得更多。上半場球隊踢得不錯，我滿意大家的努力」。

東方球員賽後表現失落。（袁志浩攝）

盧比度又提到，過往東傑實力相近，但今季傑志跟理文大軍明顯超班，「我們都知道這個事實，今季會踢得很艱難。這是整支球隊的分野，我們今天面對11名『外國人（foreigner）』」。他重申，東方今季方針是繼續培訓本地球員，希望讓他們有機會獲賞識，轉投內地或其他更高水平的聯賽。

今場東傑大戰只得約1500人入場。（袁志浩攝）

東傑對壘是本地足球近年大戰戲碼，2020/21球季港超終極爭標戰，兩隊於香港大球場交鋒，錄得7802人入場，是港超自2014年成立以來最高紀錄。然而今仗安排晚上6時於旺角大球場舉行，只有1493名球迷觀賽；即使對比近兩季在同場地近3000的入場數字，氣氛跟戰況亦失色。

「藍鳥」主帥朱志光承認，東傑大戰「表面睇好似褪色」，「但也沒有辦法，可能觀眾認為比賽不可觀，世界盃多少也有影響」。他也為此感到可惜，「足球就是這樣，高高低低。可是在低處時，（我們）也要接受，才可以『搞返好』」。

朱志光透露球隊今個冬天或會增兵。（袁志浩攝）

談到與理文爭標，朱志光仍視為長途賽，他透露球隊希望增兵：「可能是前線吧，丹恩年紀有點大；部份球員也12月完約，這全都會由球會決定。我當然想愈多人愈好，筷子筒愈多雙筷，鐘意拎邊雙都得。」