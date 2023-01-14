C朗主人家身份探班皇馬令後輩手震　傳兩沙特球會天價年薪邀美斯

西甲班霸皇家馬德里身在沙特阿拉伯，備戰當地時間周日（15日）晚的西超盃決賽對巴塞隆拿。皇馬借用沙特球會艾納斯的訓練設施操練，現效艾納斯的前皇馬球星C朗拿度周五（13日）晚探班，與皇馬職球員打成一片。



37歲的C朗穿身艾納斯的訓練服，來到皇馬隊中，毫無格格不入的感覺。他在球場後備席上觀看皇馬的操練，與教練安察洛堤老友鬼鬼。安察洛堤及後在社交網上載與C朗的合照，並留言：「他是我們的一份子，多謝探訪。」

C朗入到健身室，與不同的皇馬球員見面及合照，最高興的可能是巴西小將洛迪高高斯，他在社交網站分享與C朗的合照，並留言：「與我最大的偶像見面。」洛迪高高斯與C朗見面時，更加緊張到手震。C朗還跟雲尼斯奧斯祖利亞、艾達米列達奧等合照。

C朗拍短片祝皇馬在西超盃決賽好運，很高興可以再見到一班舊隊友。C朗在世界盃期間與曼聯解約，轉投艾納斯前曾回到皇馬的訓練基地獨自操練，保持狀態。由於C朗需要履行英足總的停賽令，暫未為艾納斯披甲，相信他的地標戰會是1月19日對巴黎聖日耳門的表演賽，跟美斯過招。

西班牙《馬卡報》近日披露，沙特球會希拉爾及伊蒂哈德都有意將美斯帶到中東，兩間球會都願意為美斯開出3.06億鎊的年薪，遠超C朗的1.75億鎊。不過，西班牙足球專家Guillem Balague透過《BBC》表示，希拉爾沒有接觸美斯，美斯現階段亦不會到沙特落班。Guillem Balague稱，美斯會在未來幾星期與巴黎聖日耳門落實續約。