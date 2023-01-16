足球熱話｜小丑身份驚喜復出七人賽　阿古路「地標戰」即有波入

碧基組織的七人足球賽事國王聯賽（Kings League）再次引發網絡熱議，2021年12月因健康原因而宣布退役的阿古路突然出現在球場上，更於這場「地標戰」中攻入一球，做出了美斯在世界盃上的慶祝動作。



碧基做搞手的國王聯賽可謂搞得有聲有色，根據西班牙統計直播數據的帳號TVTOP統計，這個七人聯賽在Twitch、Youtube和Tiktok三個平台的平均播放量已超過50萬。

繼日前蒙面球員「Enigma 69」的身份引來網民熱烈猜測後，昨日阿古路作為主席的Kunisports對陣Porcinos FC一役中，迎來了更令人驚喜一幕。

國王聯賽有一項名為「第十二人」的規則，每支球隊在每周都可以邀請一名外援客串，可以是退役甚至是現役的職業球員。這場比賽前兩天，Kunisports便在Twitter上大肆宣傳他們今仗會有一個名為「小丑」的神秘人物亮相，貼文下隨即不少網民留言，尼馬、丹尼爾艾維斯、迪馬利亞、艾馬、馬斯查蘭奴等名字紛紛出現。

讓眾人大吃一驚的是，「小丑」比賽開波前在中圈除下頭套，真實身份居然就是前巴塞及曼城球星兼Kunisports主席阿古路。有人認為這是他面對西甲主席Javier Tebas稱國王聯賽為「馬戲團」的回應，國王聯賽搞手碧基較早前大方回應：「歡迎來到馬戲團！」

有「亞古獸」助陣的Kunisports想必能輕鬆取勝？卻又未必，對手Porcinos FC在比賽第7分鐘便憑罰球先開紀錄，更於3分鐘後再下一城射成2：0。為了吸引觀眾和增加賽事趣味性，國王聯賽在規則上可謂創意不少，除了開波會採用雙方球員從底線開始衝出去中圈爭搶皮球的類似水球方式外，執行「極刑」（Penalty）的方式也非傳統的十二碼，而是參考以前美職聯的方式，進攻方由中圈開始持球推進與門將形成一對一。

碧基搞的這個國王聯賽諗法多多，採用當年在美國曾大受歡迎的「極刑」方式。（Youtube截圖）

雙方更擁有一張能改變戰局狀況隨機卡片，雖然Kunisports抽出一張「Penalty」卡片，但仍未能扳回一城。直至賽事第31分鐘始憑一記遠射追成1：2。



5分鐘後阿古路把握一次對手控球失誤禁區頂起腳射成2：2，收穫「地標戰」入球，更做出美斯在世界盃的慶祝入球方式，他開玩笑地表示這是因為Porcinos FC的主席Ibai Llanos跟荷蘭主帥雲高爾很像。

阿古路取得「士哥」後做出美斯在世界盃的入球慶祝動作。（Youtube截圖）

根據賽事規則，若法定時間完結後分不出勝負，雙方便會進入「Penalty」大戰，但今場焦點人物阿古路的射門中柱彈出，未能幫助自己的球隊勝出這場比賽。

賽後阿古路被評為Kunisports本場比賽的MVP，不過考慮到這名退役阿根廷球星的身體狀況，不知道他之後還會否繼續出現在球場上為球迷們獻技。