世界盃︱美斯獲摯友阿古路送驚喜　見面即擁抱：你怎猜到是我？

世界盃四強阿根廷擊敗克羅地亞晉級，賽後美斯（Lionel Messi）當選比賽最佳球員，得到神秘嘉賓、多年好友阿古路（Sergio Agüero）頒獎，笑得開懷。



美斯及阿古路這對好兄弟，2005年的世青盃相遇及認識，自此結為莫逆，每次國家隊比賽，兩人都是同房共宿。

雖然阿古路去年因心臟問題被逼提早退役，無緣跟美斯在今屆世界盃並肩作戰，但他的心沒有離開過。阿古路曾與美斯開直播吹水，又親赴卡塔爾探班，上場對荷蘭賽後，也有到場上跟美斯一同慶祝。

阿古路上場對荷蘭賽後，到場上與美斯慶祝。（Getty Images）

美斯今場率領阿根廷大勝晉級，交出入球跟助攻，賽後成為比賽最佳球員，是他今屆第4次、世界盃史上第10次獲獎，而相信這是他暫時最難忘的一次，因為頒獎嘉賓正是17年密友阿古路。

從世界盃官方Twitter帳號上載的短片可見，美斯步入球員通道時心情已平靜下來，正在飲水，但突然見到阿古路在一旁等待着他，立即笑得開懷，上前擊掌及擁抱，場面溫馨。

阿古路親手頒獎給美斯。（Twitter）

美斯在阿古路手上接過獎座，再向鏡頭合照，阿古路笑指自己希望給美斯驚喜，「以防萬一，我事前沒有跟你說（我會頒獎）。」美斯則回道：「你怎可能猜到我會獲獎？」並大方地稱，今場攻入兩球的隊友祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）更值得獲獎。

阿古路之後接受訪問，表示對阿根廷殺入決賽感到十分高興，「為隊友而興奮，當然也為美斯開心，他是今屆世界盃重要的人。希望我們有開心的結局，送給大家一個擁抱，去吧阿根廷！」

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