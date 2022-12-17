世界盃︱阿古路美斯再做室友　退役一周年「復出」射術依然︱有片

前阿根廷國腳阿古路（Kun Aguero）去年12月15日宣布，因心藏問題被逼掛靴，退役一周年，這位名宿「復出」現身阿根廷國家隊訓練場，擔當陪練員，跟球隊一同備戰下周日（18日）對法國的世界盃決賽。



阿古路一直關注阿根廷在今屆世界盃的一舉一動，他曾與隊友開直播，又親赴卡塔爾探班，比賽後會到場上跟球員慶祝，卻是首度現身練習場。

據阿根廷傳媒透露，阿古路會以「幕後職員」的身份參與世界盃決賽，將留在隊內直至決賽完結。

阿古路現身阿根廷訓練場。（Getty Images）

從網上流出的練習短片可見，阿古路雖然被勸戒不能進行劇烈運動，但「腳痕」的他仍在訓練中大顯身手，亦寶刀未老，從禁區外起腳依然勁度十足，守門員即使飛身撲救，也難阻皮球直飛死角入網。

而另一段片段就顯示，阿古路「轉行」守龍門，並輕微撲向自己右手邊、救出十二碼，贏得隊友一片歡呼。

有指阿根廷主教練史卡朗尼（Lionel Scaloni）故意邀請阿古路，及盧斯素（ Lo Celso）、祖亞昆哥利亞（Joaquin Correa）等部份因傷錯過世界盃的阿根廷國腳回歸，希望提升隊內士氣。

然而最大「贏家」相信會是美斯，他跟阿古路自2005年的世青盃相遇及認識，自此結為莫逆，每次國家隊比賽，兩人都是同房共宿。

據指自從阿古路退役後，美斯每次出外參賽，都不再跟其他人同房，獨自休息；這次阿古路歸隊，將再度與美斯成為室友。

美斯上場在賽後獲阿古路親自頒發比賽最佳球員獎項，當時已笑得開懷，相信今次在房內「重逢」，可以讓他更加放鬆心情，迎接今屆世界盃最後一場硬仗。

美斯過去出外比賽時一直跟阿古路同房。（Twitter）

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