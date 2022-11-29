世界盃熱話︱美斯更衣室慶祝得罪拳王　好友阿古路幫忙澄清︱有片

阿根廷球王美斯（又譯：梅西／Lionel Messi）因為擊敗墨西哥後於更衣室內慶祝，其中一個動作意外惹怒墨國的世界級拳王Canelo Alvarez。



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美斯日前在世界盃C組分組賽再度「救世」，交出一入球一助攻，率球隊擊敗墨西哥，打開勝利之門，出線未絕望。

賽後阿根廷全隊上下都十分興奮，從網上流出更衣室內的慶祝片段可見，門將達米安馬天尼斯站在枱上高歌，美斯跟其他隊友則邊唱邊起舞。

Messi never wiped the floor with the Mexican jersey….Canelo Alvarez should just take his big L,He’s just a sore loser😂😂😂😂 pic.twitter.com/0FRSNyIZxB — Hans-Reuben🔰🇬🇭🥷🏻 (@JIGGGA_MAN) November 28, 2022

不過，美斯完場後跟墨西哥球員交換了球衣，他慶祝時把波衫放在地上，幾乎踩中；他之後坐低準備除鞋時，意外踢飛波衫，但明顯只是無心之失，沒有不尊重對手之意。

可是來自墨西哥、史上首位稱霸超中量級的拳王Canelo Alvarez卻不認同，他在Twitter激動地表示：「你們有沒有看見美斯用我們（墨西哥）的波衫跟國旗抹地？他最好向上帝祈求我找不到他（He better pray to God that I don't find him）。」

Canelo Alvarez再續道：「像我尊重阿根廷一樣，美斯也應該尊重墨西哥。我不是說什麼國家大事，而是他做出的這種事！」

Canelo Alvarez是史上首位稱霸超中量級的拳手。（Getty Images）

事關嚴重，就連美斯好友、已退役的阿根廷前鋒阿古路亦留言幫口：「Mr. Canelo，不要故意找碴吧，明顯你對足球欠缺認識，也不清楚更衣室內會發生什麼事。」

阿古路進一步解釋：「比賽後波衫總是在地上，因為球員都出汗了。如果你認真看，會發現美斯是想脫下波鞋，但意外踢中波衫。」

美斯（左）跟阿古路（右）份屬好友，在阿根廷國家隊出外比賽時更是室友。（Getty Images）

其實就連墨西哥球迷也站在美斯的一方，有人反指Canelo Alvarez只是「刷存在感」、希望增加曝光率。「美斯是世上最謙虛的球員之一，他永遠不會詆毀任何人。」

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022