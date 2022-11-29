世界盃熱話︱美斯更衣室慶祝得罪拳王　好友阿古路幫忙澄清︱有片

撰文：袁志浩
出版：更新：

阿根廷球王美斯（又譯：梅西／Lionel Messi）因為擊敗墨西哥後於更衣室內慶祝，其中一個動作意外惹怒墨國的世界級拳王Canelo Alvarez。

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

美斯日前在世界盃C組分組賽再度「救世」，交出一入球一助攻，率球隊擊敗墨西哥，打開勝利之門，出線未絕望。

賽後阿根廷全隊上下都十分興奮，從網上流出更衣室內的慶祝片段可見，門將達米安馬天尼斯站在枱上高歌，美斯跟其他隊友則邊唱邊起舞。

世界盃2022｜美斯又救世！先開紀錄再助攻　阿根廷兩球挫墨西哥世界盃2022球評｜美斯又救世難掩阿根廷之弊　創造力低落難破強敵

不過，美斯完場後跟墨西哥球員交換了球衣，他慶祝時把波衫放在地上，幾乎踩中；他之後坐低準備除鞋時，意外踢飛波衫，但明顯只是無心之失，沒有不尊重對手之意。

可是來自墨西哥、史上首位稱霸超中量級的拳王Canelo Alvarez卻不認同，他在Twitter激動地表示：「你們有沒有看見美斯用我們（墨西哥）的波衫跟國旗抹地？他最好向上帝祈求我找不到他（He better pray to God that I don't find him）。」

Canelo Alvarez再續道：「像我尊重阿根廷一樣，美斯也應該尊重墨西哥。我不是說什麼國家大事，而是他做出的這種事！」

美斯球王表現救阿根廷　勝墨西哥後豪言：我們的世界盃現在才開始世界盃｜墨西哥門神奧祖亞遭美斯射破　賽後一幕感動球迷
Canelo Alvarez是史上首位稱霸超中量級的拳手。（Getty Images）

事關嚴重，就連美斯好友、已退役的阿根廷前鋒阿古路亦留言幫口：「Mr. Canelo，不要故意找碴吧，明顯你對足球欠缺認識，也不清楚更衣室內會發生什麼事。」

阿古路進一步解釋：「比賽後波衫總是在地上，因為球員都出汗了。如果你認真看，會發現美斯是想脫下波鞋，但意外踢中波衫。」

美斯（左）跟阿古路（右）份屬好友，在阿根廷國家隊出外比賽時更是室友。（Getty Images）

其實就連墨西哥球迷也站在美斯的一方，有人反指Canelo Alvarez只是「刷存在感」、希望增加曝光率。「美斯是世上最謙虛的球員之一，他永遠不會詆毀任何人。」

世界盃2022｜阿根廷美斯出線可能性一覽　贏波即晉級但和波高風險世界盃｜美斯小球迷變美斯神隊友　15歲時曾寫感人長文挽留偶像世界盃熱話︱朗拿度向尼馬發公開信　爆粗撐復出：對抗言語暴力世界盃2022｜般奴費南迪斯獨建兩功　領葡萄牙挫烏拉圭殺入16強世界盃2022｜巴西挫瑞士出線　卡斯米路建功　雲尼斯奧斯食詐糊世界盃｜喀麥隆對塞爾維亞陣前內訌　國米門將被剔出名單後離隊世界盃2022︱美國隊擅改伊朗國旗或被重罰　揭事前未咨詢球員教練世界盃2022｜曹圭成連轟兩球燃起韓國希望　古度斯為加納奠定勝局世界盃｜韓國隊守將全部姓金原來很合理　孫興慜祖籍是哪裏？世界盃2022｜喀麥隆非國盃神射手建奇功　3：3塞爾維亞創廿年歷史

美斯在今屆世界盃暫時表現如何？

交出兩入球一助攻。

阿根廷下場分組賽對手是誰？

阿根廷於香港時間11月30日深夜3時對波蘭。

阿根廷足球隊
墨西哥足球隊
美斯（Lionel Messi）
世界盃
2022年卡塔爾世界盃
足球熱話
足球
世界盃熱話