大枕蓋吊鐘花｜比較三條熱門行山路線難度　了解賞花位置交通資訊

踏入2025年1月，在農曆新年前後，進入吊鐘花的花期，吊鐘花愈開愈多。數香港賞吊鐘花的最佳行山路線，肯定是西貢的大枕蓋，近大枕蓋山頂的野生吊鐘花最密集，幾步一株，有高有矮。大枕蓋高408米，主要有3條長約2.8至4公里的登山路線，可供一般行山賞吊鐘花人士選擇。



每逢農曆新年，就是賞吊鐘花的季節。（顏銘輝攝/資料圖片）

【吊鐘花照片】

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1. 建議大枕蓋賞吊鐘花行山路線：

登大枕蓋有3條常見路線，各有易難長短，分別有：

【路線1】從大網仔路經萬宜凹上山（路程最短，不斷上攀｜2.8公里至山頂，攀升390米）、

【路線2】從北潭路經鹿湖郊遊徑上山（路程次短，不斷上攀｜3公里到山頂，攀升390米）*暫時受山泥傾瀉影響封閉、

【路線3】從西灣亭經鹿湖郊遊徑上山（路程較長，有上有落｜4公里到山頂，攀升370米）。

吊鐘花集中在大枕蓋近頂的一片林地當中。（顏銘輝攝/資料圖片）

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吊鐘花叢集中在海拔300米以上，愈接近山頂，山徑兩旁的吊鐘花就愈多。不過，最多吊鐘花的位置並非408米高的山頂，而是山頂以東一片約380米高的小林地。

這篇大枕蓋賞花介紹為新手向文章，故只簡介3條難度最低的路線，不提其他較困難的上落山方法。

上大枕蓋賞花，要有不斷上山行石級的心理準備。（顏銘輝攝）

2. 登大枕蓋前心理準備：

大枕蓋位於西貢東郊野公園萬宜水庫的北邊，交通不便利，由市區到登山口起碼1小時車程，少不免轉車，需要預留交通時間。如果搭巴士會暈車浪的朋友必要留意。

可能部分人會對賞花有種「好chill」的印象，但上大枕蓋賞吊鐘花是做運動，要攀升落斜，會出汗及耗體能的。大枕蓋高408米，若果以4米為一層樓，你等於上100層樓。上100層樓有幾辛苦？大家可以幻想一下。

上408米高的大枕蓋看吊鐘花，你要有行上100層樓的準備。（顏銘輝攝）

請不要忘記，上完山要預留時間及體力落山，你賞完吊鐘花後要行100層樓落山。

大枕蓋不同於大棠或大帽山，沒有馬路上到山頂的，行山客需要行以泥石為路面的天然山徑上落，凹凸不平，對小朋友來說會有點崎嶇的。大枕蓋附近一帶山徑，部分欠缺維修，路況頗爛，容易拗柴滑倒。

山路雖然明顯寬闊，但路面凹凸不平，曾見過有山友在路上跌倒。（顏銘輝攝）

3. 建議大枕蓋行山時間：

行山時間視乎每個人的體能及行程安排，包括在山上的拍照及野餐時間。平時有運動習慣的朋友，建議預算約2小時上山；若果拖男帶女、有老有嫩則要預留多點時間，可留要3小時上山。

行山的人一定要預算行落山的時間，大枕蓋山頂不會有車的。請不要下午3時才開始上山，因為你下山時會天黑，摸黑落山較危險，易生意外。因為冬天早日落，最好確保自己可以在下午5時前落到馬路。

假設你上山、落山合共預算4小時，在山上拍照1小時，就請你最遲中午12時起步。若果你會從西貢轉巴士入去，建議上午11時到西貢市中心與朋友集合。在山上拍照時亦請留意時間，若果到了3時以至3時半，就請開始下山，別要流連忘返。

吊鐘花雖美，但要留意落山時間，不要影到太忘形。（顏銘輝攝）

4. 大枕蓋行山建議交通工具：

選擇不同的路線上山，要搭不同的交通工具並於不同站下車。

【路線1】從大網仔路經萬宜凹上山：乘搭以西貢黃石碼頭為總站的巴士（如94R、96R、289R），於上窰站下車。在西貢總站搭專綫小巴7或9於中途有落。

【路線2*暫時受山泥傾瀉影響封閉】從北潭路經鹿湖郊遊徑上山：乘搭以西貢黃石碼頭為總站的巴士（如94R、96R、289R），於麥理浩夫人度假村站下車。在西貢總站搭專綫小巴7或9於中途有落。

【路線3】從西灣亭經鹿湖郊遊徑上山：在西貢親民街乘搭村巴NR29到總站下車。

前往黃石碼頭的巴士路線中，只有由西貢開出的94每日有固定班次，從鑽石山開出的96R及沙田開出的289R只限於周末假期服務。

若果打算乘的士前往登山口的朋友，可以直接在萬宜凹落車，令路線1的路程由2.8公里減至1.7公里，搭車上到海拔約100米高，節省一段不斷上斜的行人路。搭的士並不能縮短路線2及路線3的行程。

如果選擇搭的士上山，建議直接坐到萬宜凹落車，一落車就上山徑。（顏銘輝攝）

5. 建議大枕蓋行山裝備：

登大枕蓋的行山徑都是以天然山徑為主，凹凸不平，有泥石路面的斜路，部分位置較陡而且路況爛，可能會考起少行山的朋友，故此建議登頂大枕蓋的朋友穿行山鞋、使用背囊，帶備行山杖，未必需要用到手套。考慮衣著時，請以做運動的心態為先，打卡為次，請穿輕便靈活的運動裝束。

帶備行山杖，有助上落斜。（顏銘輝攝）

6. 大枕蓋行山路線建議補給：

在3條建議路線的途中，皆沒有補給點，大枕蓋山上、山腰不會有汽水機或士多，山上不會有豆腐花吃的。行山人士要在市區或西貢市中心準備好糧水，自備午餐以及約2升飲用水。如果選擇路線1在上窰站下車起步，對面還有一間發記士多可作最後補給。此外，山徑沿途都不會有洗手間。

大枕蓋山上並無補給，請帶齊糧水上山。（顏銘輝攝）

7. 登大枕蓋3條路線簡介：

【路線1】從大網仔路經萬宜凹上山

（路程最短｜2.8公里至山頂，攀升390米）

由上窰站經萬宜凹登大枕蓋的路線圖及高度圖。（網上截圖）

估計登頂需時：2小時

在上窰巴士站下車，沿大網仔路續走，在分岔口選擇右路，沿麥理浩徑走。這是一段上斜的馬路，馬路旁有行人路。這段斜路長約1公里，上完斜抵達萬宜凹，那裏是個馬路分岔口，中間有個涼亭。之後要離開馬路，從左邊斜坡的石屎樓級往上走。漁護署在入口加建了一個往大枕蓋的木製指示牌。

初段多梯級，不要行得太急，途中有個觀景台，可以俯瞰萬宜水庫的景色。之後接天然山徑攀升，沿大枕蓋西南脊登頂。近山頂的路上有不少吊鐘花，而吊鐘花則集中於山頂後的一片小林地。

這條山徑是由馬路至大枕蓋山頂最短的路線，也是最熱門的登山方法。近年大枕蓋吊鐘花成為香港山界著名景名，旺季時人山人海，已經將此路行到又闊又明顯，只要跟大路走，不用擔迷路。搭的士的朋友可以直接在萬宜凹落車，節省了那段馬路長斜路的路程，約行1.7公里山徑抵達山頂。

↓↓從萬宜凹登大枕蓋的路況↓↓

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【路線2*暫時受山泥傾瀉影響封閉】從北潭路經鹿湖郊遊徑上山

（路程次短｜3公里到山頂，攀升390米）

由麥理浩夫人度假村站登大枕蓋的路線圖及高度圖。（網上截圖）

估計登頂需時：2小時

這是另一個登大枕蓋的熱門方法，行3公里山路到頂。搭巴士到麥理浩夫人度假村站下車，前行少許，登山口就在怡庭營地的斜對面。上行不久，便有分岔路，選擇右路的鹿湖郊遊徑。緩緩而上，接引水道旁的馬路，轉右走一會，再接山徑攀升。雖然郊遊徑中途有分岔口，但路牌、標示及標距柱充足，不容易迷路。

沿郊遊徑攀升，行約2公里多，便抵達一個位於280米高的十字路口。那兒有個木製方向指示牌，轉右往萬宜水庫方向繼續上斜，從北脊攻頂，路旁不時會有一兩棵吊鐘花。北脊的路較爛，凹凸不平，務必小心。愈往上走，吊鐘花的數量就愈多，直至山頂下的一片小林地。

↓↓從北潭路登大枕蓋的路況↓↓

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不過，漁護署表示，受山泥傾瀉影響，近北潭路的一段鹿湖郊遊徑（標距柱C5306-C5310）已封閉。故此，不建議大家今年使用路線2上山及落山。

從北潭路上山的一段鹿湖郊遊徑暫時封閉。（漁護署網站截圖）

【路線3】從西灣亭經鹿湖郊遊徑上山

（路程較遠｜4公里到山頂，攀升370米）

由西灣亭登大枕蓋的路線圖及高度圖。（網上截圖）

估計需時：2小時15分鐘

這個方法路程比之前兩條路略長，交通也稍為不便，除的士外，只有村巴才能抵達西灣亭。落車後，沿馬路行回北潭涌的方向，不久在一處彎位會見到鹿湖郊遊徑的登山口，轉右上去，面對一條長樓級，拾級而上。

雖然西灣亭本身超過100米高，但路線3的攀升高度跟之前兩條差不多，因為路線有上有落。鹿湖郊遊徑先落到著名的雙鹿石澗，再登上鹿湖高原，沿途會遇上一些吊鐘花。經過與鹿赤走廊的分岔口，往鹿湖的方向行，有段直上90米的「天梯」，頗為吃力。接着地勢稍緩。

沿郊遊徑行約3公里，就抵達十字路口，那裏有個木製方向指示牌，轉左往萬宜水庫方向行去，從北脊登大枕蓋頂。攻頂路與路線2一樣，部分登頂路況較爛，上落拍照都要步步為營。

↓↓從西灣亭登大枕蓋的路況↓↓

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如果選擇從路線1下山的話，可以到鯽魚湖站等巴士。（顏銘輝攝）

8. 建議落山路線：

選擇落山路線的個人優先次席為【路線1】>【路線2*暫時受山泥傾瀉影響封閉】>【路線3】

路線3往西灣亭落山，一路來路程較長，二來西灣亭交通不便，只有村巴往來西貢市，故不太建議選此路下山。

路線1勝在離馬路的距離最短，最快接回萬宜凹的大網仔路，適合趕在天黑前落山的朋友。到大網仔路後，要沿路落斜往上窰或鯽魚湖站等巴士或小巴離開。在這兩個車站等車，周末假期黃昏未必有位坐。

如果落山時間充裕，可以選擇路線2經鹿湖郊遊徑落到怡庭營地對面，在麥理浩夫人度假村站等小巴或巴士離開。因為麥理浩夫人度假村站比鯽魚湖站前一點，小巴或巴士有位坐的可能也大一點。不過，這段鹿湖郊遊徑暫時受山泥傾瀉影響封閉，在今年的賞花期不建議使用。

大枕蓋是香港著名觀賞吊鐘花的勝地。（顏銘輝攝）

9. 了解吊鐘花：

吊鐘花是本地原生植物，屬杜鵑花科，花期在每年1月至3月。吊鐘花曾經是香港受歡迎的年花，因為它正值新春期間開花。不過，早年市民及商人大肆採摘，吊鐘花數量大減，令政府立例禁採禁售。

現時香港法例第96章《林區及郊區條例》的附屬法例《林務規例》訂明，任何人無合法辯解，不得售賣、要約售賣、管有、保管或控制吊鐘花及其任何部分。因此，請大家賞花期間眼看手勿動，採摘吊鐘花不但是自私的破壞行為，而且觸犯法例。此外，請遊人留在原有山徑賞花，不要自行踩出新路。

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