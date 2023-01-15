花劍世界盃巴黎站｜男花港隊16強止步　女花港隊負美國

花劍世界盃巴黎站周日（15日）上演團體賽，港隊在張家朗於個人賽奪得銅牌後，繼續在男子及女子團體賽爭取佳績。



【19：30】女子花劍港隊在次圈鬥首圈輪空的美國隊，雙方實力有明顯差距下，港隊全程落後，終以21：45大比數敗陣，16強止步。

【18：29】港隊在男花團體賽16強對烏克蘭，在張家朗復出下，港隊在首4局後領先至20：16，惟其後遭追平22：22。雖然港隊在蔡俊彥和後備登場的楊子加先後出戰下，領先35：32進入第8局，張家朗雖保住領先但差距已收窄至40：39，最終「守尾門」的蔡俊彥與對手激戰之下，港隊終以44：45憾負，需轉戰排名賽，將在香港時間傍晚約6時40分先對法國。

至於女花港隊則在首圈由鄭曉為、關渝澄及陳諾思出賽，以40：39擊敗英國，晉級次圈，將在香港時間傍晚約6時40分的16強鬥首圈輪空的美國隊。

【16：50】男子首圈（32強）賽事，港隊面對烏茲別克，由崔浩然、蔡俊彥及楊子加應戰，張家朗首圈未有上陣。

雖然崔浩然在第一輪以3：5先落後，但緊接上陣的蔡俊彥打出一局7：4收復失地、楊子加也擊敗對手，助港隊反超前至15：13，之後便打得輕鬆許多，最終3人輪流上陣，以45：29大比數擊敗對手，晉級16強，將會在香港時間下午約5：20面對烏克蘭。