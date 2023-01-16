英超速評︱阿仙奴挫熱刺　簡單高效屈機進攻模式　洛里斯驚天烏龍

英超本周另一重頭戲，北倫敦打吡熱刺主場對阿仙奴，即使主隊近況不佳，戰情還是出乎意料一面倒。

阿仙奴反客為主半場圍攻熱刺，14分鐘沙卡一記零角度射門，熱刺門將洛里斯（Hugo Lloris）竟「彈琵琶」將皮球拍入網窩。至36分鐘奧迪加特攻入今季英超第8球，阿仙奴終以2：0擊敗宿敵，進一步將聯賽榜領先差距拉開至8分。



阿仙奴延續強勢，甫開賽已全力向近況甚頹的熱刺猛轟，以攻代守。14分鐘沙卡在右路如入無人之境，跑至右路近底線近門零角度起腳似傳非傳、似射非射，皮球省中他身旁的熱刺守將賴恩施斯隆稍為改變方向，但門將洛里斯站在近柱並無失位，理應不難擋走。

意想不到的是，洛里斯看似手忙腳亂下，混亂中把皮球拍入網，這記烏龍球令熱刺落後。

奧迪加特為阿仙奴射成2：0。（Getty Images）

阿仙奴高效「屈機」進攻模式

阿仙奴以防守中場湯馬士柏迪為支點，球隊經常由他搶得皮球後，轉守為攻，簡單而高效。24分鐘他一記離門30碼冷箭中楣，熱刺防線已再響警號；到36分鐘柏迪搶得皮球後第一時間分向右路，沙卡再次啟動「屈機」模式，今次他不落底線，選擇橫傳予隊長奧迪加特，熱刺球員沒有緊拍挪威人，讓他左腳割草式勁射破網，阿仙奴領先至2：0。

沒有加比爾捷西斯在中前場做串連，阿仙奴改由柏迪做支點，將皮球高速向前場運轉。重心是右路神將布卡約沙卡，他的速度和盤扭能力令對手無力抵擋，是取得入球的關鍵之匙。如果沙卡被緊盯，也可轉向左路天才橫溢的馬天尼利，不過他今仗未算搶眼。

有柏迪鎮守中路的好處是，隊長奧迪加特獲得更大自由度，今季他的進攻技能全面解鎖，射入今季英超第8球，近5場聯賽他已取得5入球3助攻。這還未計入前線還有正箭頭尼基迪亞。這位23歲年輕人正選上陣相當活躍，今仗屢次近門起腳，可惜全數被洛里斯擋出。阿仙奴前線多點開花，熱刺又怎能不疲於奔命？

卡尼屢次射門都差一點點，未能為熱刺取得入球。（路透社）

熱刺變陣末段狂攻

上半場慘不忍睹的熱刺，下半場表現回勇，在古路施夫斯基策動下，搶回不少攻勢和射門，可是卡尼、施斯隆以至古路施夫斯基本人的射門，均未能帶來入球。領隊干地連環調動：71分鐘換入傷癒的巴西前鋒李察利臣，76分鐘一次過再換入比列錫和比蘇馬。

熱刺變陣後，輪到他們圍攻阿仙奴，門將蘭斯達爾為首的兵工廠防線，擺出血肉長城陣力守。領隊阿迪達決定守住勝果，79分鐘以守將泰亞尼更換馬天尼利，86分鐘再換入日本守將富安健洋。熱刺末段發力狂攻，未能奏效，阿仙奴最終順利2：0作客擊敗熱刺，全取3分。

最新英超聯賽榜。

阿仙奴下場硬撼曼聯



阿仙奴今季聯賽18戰15勝2和1負，以47分續排榜首之餘，更將領先次席曼城的優勢拉開到8分。曼城本周因一個爭議失球，1：2不敵曼聯。兵工廠通過今輪考驗，下周日再遇大戰，主場迎戰近況大勇的曼聯。



阿迪達這套簡單高效「屈機」進攻模式，在坦赫格領軍的曼聯身上是否可以再次見效，令人期待。紅魔鬼是今季暫時唯一能在聯賽擊敗阿仙奴的球隊，坦赫格領軍首循環主場3：1獲勝。