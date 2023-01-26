英聯賽盃｜曼聯作客輕取森林　荷蘭長人取首球　堅尼盛讚CP值高

英格蘭聯賽盃4強首回合，曼聯作客諾定咸森林，由拉舒福特﹑韋格賀斯及般奴費南迪斯各建一功，3球輕取對手，半隻腳踏進溫布萊上演的決賽。

韋格賀斯早前加盟曼聯，外界質疑這名荷蘭長人中鋒是否一個適當的增兵，但他今仗取得代表紅魔鬼的首個入球後，獲得了名宿堅尼的認證。



曼聯與諾定咸森林爭奪英格蘭聯賽盃決賽席位，首回合先在森林主場上演，曼聯派出強陣應戰，拉舒福特及般奴費南迪斯等主力皆正選披甲。

開賽僅6分鐘，狀態大勇的拉舒福特在左路個人突破，推過兩名森林守將殺入禁區，然後左腳近射破網，先開紀錄，亦是近10仗的第10個入球。森林的森蘇列治（Sam Surridge）一度射破曼聯大門，但VAR指越位在先，推翻入球。完半場前，曼聯由韋格賀斯（Wout Weghorst）門前「執雞」建功，擴大領先紀錄，加上般奴完場前錦上添花，結果曼聯作客淨勝3球，半隻腳踏進決賽。

英格蘭聯賽盃｜曼聯擊敗英甲查爾頓晉級4強 拉舒福特梅開二度

般奴錦上添花，助曼聯3球輕取森林。（Getty Images）

曼聯球迷看到愛隊攻入第3球後十分興奮，連球場的廣告板都被推倒，險象環生。（Getty Images）

「逼搶怪物」開齋將帥讚好

有「逼搶怪物」之稱的韋格賀斯，今仗再獲正選，完半場前補射建功，取得首個曼聯入球，這名荷蘭國腳坦言期待已久，「取得入球永遠都是特別，而你想（加盟後）首個入球來得愈快愈好，所以我十分開心，因為這個入球對今仗十分重要。」

除了韋格賀斯本人，主帥坦赫格與隊友也替他取得首球感高興，坦帥指入球能夠增強這名長人中鋒的信心，並再讚揚韋格賀斯在對水晶宮一仗的付出。利辛度馬天尼斯則指入球對一名前鋒非常重要。

韋格賀斯取得加盟曼聯的首個入球。（Getty Images）

荷蘭長人頂替C朗 前隊長堅尼：性價比之選

曼聯在冬季轉會窗簽入韋格賀斯，取代世界盃期間離隊的C朗拿度，二人名氣相距甚遠，難怪外界質疑這名荷蘭長人的級數是否適合曼聯。韋格賀斯肯跑肯走，在前線為拉舒福特﹑般奴及安東尼等人開山劈石，既會逼搶又可打高空攻勢，實用性十足。

一向意見多多的曼聯前隊長兼球評家堅尼（Roy Keane），表示今仗證明了簽入韋格賀斯的決定沒有錯，縱然他不是一個產量高的球員，但他的質素也能幫輕拉舒福特，並指這是他再度證明自己的機會，「曼聯前線失去了C朗，馬迪爾的狀態一般，加上球會沒有金錢可以花，你明白為何球隊押注在他（韋格賀斯）身上。他過往效力般尼時，球隊正在經歷艱難的時間，外界因此批評他，但他值得機會去再證明自己，今仗已顯示他在曼聯前線有貢獻。」

堅尼又指，即使韋格賀斯速度不高，但他串連能力好，又有射手觸覺，加上坦赫格又有他的「說明書」，所以這個收購十分合理。

堅尼直言，韋格賀斯在前線能夠幫輕拉舒福特。（Getty Images）

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