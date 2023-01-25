金錢足球｜曼聯仍是英格蘭最有價值球會　拋離次席利物浦近百億

近年英超變化風起雲湧，曼聯昔日霸主地位不再之餘，更失落英超冠軍達9年之久。雖然這些年成績浮浮沉沉，但球會價值近兩年仍持續上升28%，拋離一眾對手，足足較排第二位的宿敵利物浦高出接近100億港元之多。



據美國PMC媒體集團旗下的體育資訊平台《Sportico》報道，曼聯以48億英鎊（約463億港元）繼續成為英格蘭最有價值球會，領先排二名的利物浦超過10億英鎊（約96.5億港元），更拋離排在第四及第五的阿仙奴和車路士接近200億港元。

雖然近年曼聯在英超成績不如以往，但其球會價值依然穩坐第一。（Getty Images）

球會品牌價值如何計算？

球會上述品牌價值如何計算出來？《Sportico》列明，他們以英超20間球會公開資訊及財政紀錄，來計算各球會收入，再乘以一個每隊特定的倍率（team-specific multiplier）。《Sportico》指出，這是計算體育隊伍品牌價值的標準做法。

每隊特定的倍率是綜合多個不同因素計算出來，當中包括過往銷售額、市場（規模、飽和度、潛在班主的興趣等）、品牌實力、場上表現（過往及現在）、設施租賃、債務負擔以及球隊未來陣容、聯賽經濟等因素。各隊倍率差異可以相當大，例如賓福特只有1.25，曼聯則高達8倍。

紐卡素近兩年急速崛起，目前更排在英超第3位。（Getty Images）

「紅魔鬼」在英超地位舉足輕重，根據《福布斯》自2007年起公布的最有價值球會名單，曼聯至今每年都排在英格蘭球會的第1名，更曾8次排名全球首位。



《Sportico》公布的這份榜單裏，其同市死敵曼城以約338億港元排在第三，目前高踞英超聯賽榜首的阿仙奴以約280億港元排在第四，車路士則以約270億港元位居第五。

英超最高價值球會榜

1：曼聯（48億英鎊，約463億港元）

2：利物浦（38億英鎊，約367億港元）

3：曼城（35億英鎊，約338億港元）

4：阿仙奴（29億英鎊，約280億港元）

5：車路士（28億英鎊，約270億港元）

6：熱刺（26億英鎊，約251億港元）

7：韋斯咸（5.39億英鎊，約52億港元）

8：愛華頓（4.86億英鎊，約47億港元）

9：李斯特城（4.42億英鎊，約43億港元）

10：紐卡素（3.56億英鎊，約34億港元）



資料來源：Sportico



自曼城首奪英超，並在哥迪奧拿接掌「藍月亮」後，英超傳統「Big 4」地位受到動搖，加上近年熱刺及紐卡素崛起，現今亦有部份球迷將其合稱為「Big 7」。

獲沙特阿拉伯主權基金注資的紐卡素並未有因此而進入《Sportico》榜單前7名，「喜鵲」以約34.3億港元排在第10，但他們在2021至23這兩年間錄得63%的增值幅度，為一眾球會中最大。

格拉沙家族自2005年開始接掌曼聯。（Getty Images）

入主曼聯接近18年的格拉沙家族，去年11月宣布考慮出售球會，英國首富拉傑夫 （Sir Jim Ratcliffe）本月中放風表態有意收購。

據《每日郵報》報道，格拉沙家族為曼聯標價60億英鎊（約579億港元），且不肯對此作出讓步，拉傑夫有可能因此改變主意。