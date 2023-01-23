英超︱阿仙奴3：2擊敗曼聯　尼基迪亞完場前「虎尾腳」絕殺

農曆新年阿仙奴對曼聯榜首大戰，拉舒福特（Marcus Rashford）以一記金球為紅魔鬼先開紀錄，僅7分鐘阿仙奴即由尼基迪亞（Eddie Nketiah）的入球扳平，這場大戰非常緊張刺激。

下半場早段阿仙奴由沙卡射成2：1反超前，領先僅6分鐘馬天尼斯便為曼聯扳平。補時階段尼基迪亞「虎尾腳」近門再入一球，助阿仙奴3：2擊敗曼聯，復仇成功兼全取3分。



拉舒福特以一記金球，為曼聯作客阿仙奴的大戰拉開戰幔。（Getty Images）

槍手續以隊長奧迪加特支援三箭頭沙卡、馬天尼利、尼基迪亞，曼聯僅作一個調動，領隊坦赫格以麥湯米尼，取代停賽的中場卡斯米路。



曼城周日憑夏蘭特帽子戲法，3：0擊敗狼隊，追至僅兩分落後身處榜首、同時少踢兩場的阿仙奴。阿仙奴今季表現穩定，頭18輪聯賽取得15勝2和，僅負一仗正是來自作客曼聯主場奧脫福，為維持領先優勢，今仗面對宿敵目標當然直指3分。

曼聯首次攻門，拉舒福特已為球隊先開紀錄。（Getty Images）

阿仙奴全隊踢起狀態，即使失去加比爾捷西斯，隊長奧迪加特、右翼布卡約沙卡勇態持續，與馬天尼利和尼基迪亞的前線「四重奏」，加上防守中場湯馬士柏迪強大的轉守為攻能力，足以彌補「耶穌仔」缺陣的不足。上周槍手在北倫敦打吡技術擊倒熱刺，今輪遇上爭冠另一重大考驗——曼聯。

紅魔鬼是另一支狀態很好的球隊，尤其前鋒拉舒福特重拾佳態，上周在曼市打吡2：1擊敗曼城，周中作客遭水晶宮迫和1：1，最大損失是中場卡斯米路拿下黃牌，今場需停賽。他的位置由麥湯米尼取代。

阿仙奴甫開賽已展現氣勢，奧迪加特、柏迪輪流射門，前者被曼聯守將擋出，後者未能命中目標。曼聯看似攻勢不多，不過17分鐘首次射門即帶來入球，狀態神勇的拉舒福特看準阿仙奴門將蘭斯達爾和守將之間的一條「私家路」，禁區外割草式勁射近柱破網，曼聯領先1：0。

尼基迪亞頭槌入球為阿仙奴扳平1：1。（Getty Images）

23分鐘阿仙奴憑一次漂亮組織扳平，奧迪加特直線分予左路，格列沙加底線高波傳中，尼基迪亞入楔門前頭槌頂入，為主隊追成1：1，看來今仗入球會陸續有來。



上半場餘下時間，雙方各有攻勢，惟未再有入球，控球率呈五五之比，阿仙奴11次射門，遠較2次的曼聯多，但主隊只有1次命中，曼聯兩射兩中，效率更佳。半場各入一球，比數1：1。

沙卡為阿仙奴攻入2：1反超前一球。（Getty Images）

下半場阿仙奴繼續狂攻，曼聯守得相當穩的情況下，53分鐘輪到阿仙奴今季表現突出的右路神將沙卡建奇功，這位年輕球員在右路切向中間，然後施左腳狂抽，皮球直飛遠柱「網仔」，曼聯門將迪基亞飛盡仍欲救無從，阿仙奴2：1反超前。

僅1分鐘後，拉舒福特幾乎再為曼聯取得入球，他在禁區起腳省中阿仙奴守將，蘭斯達爾依然反應極快撲出。曼聯的入球不用等太久，59分鐘他們把握角球機會，阿仙奴門將蘭斯達爾受隊友富安健洋影響手槌打出不遠，曼聯守將利辛度馬天尼斯把握機會近門一頂入網，為曼聯扳平2：2。

比賽尾段阿仙奴圍着曼聯禁區狂攻，紅魔鬼血肉長城陣未再失球。81分鐘阿仙奴領隊阿迪達以新加盟的杜沙特入替馬天尼利。戰至補時階段，辛真高左路引球推進，看準十二碼點的奧迪加特傳中，挪威人起腳後，鋒將尼基迪亞在龍門口本能地加一記「虎尾腳」射入，成功助阿仙奴3：2「絕殺」曼聯，全取3分。

首循環曼聯去年9月主場3：1擊敗阿仙奴，兵工廠今仗踢出王者氣勢，全場狂攻，結果亦順利擊敗紅魔鬼復仇。

阿仙奴全取3分，聯賽榜維持優勢，19戰累積50分，以5分領先多踢一場的曼城。曼聯20戰累積39分，得失球差不及同分的紐卡素，續排第四。