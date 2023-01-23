英超｜碧咸父子齊入場觀戰各為其主　賽後自拍既爆笑又溫馨

「睇波一家大細最興奮，過癮在各自變咗對頭人」，碧咸（David Beckham，又譯貝克漢）與次子Romeo親自示範，父子二人齊齊入場觀看「阿曼大戰」，結果兒子是笑到最後的一方，更抵死地上載自拍，與愁眉深鎖的父親相映成趣。



阿仙奴與曼聯的對壘，兩軍合演扣人心弘的一仗，結果阿仙奴在主場以3：2力克紅魔鬼，全取3分，在榜首拉開5分優勢並踢少一場。

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兩支英超傳統勁旅今季重回前列，今仗重拾久違的肉緊。大戰當前，「萬人迷」碧咸也是座上客之一，與現時效力賓福特B隊的兒子Romeo齊齊睇波。即使碧咸是曼聯名宿，但兒子卻是阿仙奴的忠實擁躉，看似溫馨，暗地裏是對着幹。

碧咸與次子Romeo是「阿曼大戰」的座上客之一。（Getty Images）

阿仙奴全靠尼基迪亞的絕殺入球奠勝，反勝曼聯，Romeo是笑到最後的一方。見證愛隊取得重要3分，Romeo當然興奮，更把握機會幽老豆一默。Romeo在社交網站上載父子二人的自拍，名符其實的興奮到模糊，背景的酋長球場也有點「鬆郁朦」，Romeo緊握拳頭狀甚高興；碧咸卻愁眉深鎖，努力擠出笑容。

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Romeo賽後與碧咸自拍，兩人相映成趣。（Instagram截圖）

Romeo沒有錯過任何一個機會「攻擊」父親，在自拍外配上「老豆，瞓個好覺！」（Sleep tight dad），加上一個「錫錫」的表情符號，碧咸亦以「是但啦」（Whatever）回應兒子，連大仔Brooklyn都不禁「食花生」留言。即使父子二人針鋒相對，但依然看得出他們關係之好。

Romeo現時效力賓福特B隊，早前代表球隊上陣，碧咸亦有現身支持。（Getty Images）

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