足球｜C朗轉戰沙特後處子戰　隊長身份出戰PSG友賽再與美斯交手

沙特阿拉伯明星隊對陣巴黎聖日耳門（PSG）的明星賽1月19日（周四）揭開戰幔，剛加盟沙特球隊艾納斯不久的C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅），將以隊長身份首次上陣，帶領沙特與老對手美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）再決高下。



C朗12月底以天價薪酬加盟艾納斯（Al-Nassr），至今一直尚未為新球隊上陣，原因有兩個版本。據法新社報道，因為沙特阿拉伯聯賽的非本土球員（外援）政策，令他無法立刻披甲上陣。《每日郵報》則指，C朗去年4月一場比賽後摔壞小朋友電話被罰停賽兩場。



不管如何，沙特阿拉伯明星隊對PSG的友賽，將會是C朗來到沙特後的首場比賽。屆時這名葡萄牙球星將戴上隊長臂章，帶領由艾納斯及希拉爾（Al-Hilal）組成的沙特明星隊迎戰PSG，現場6.8萬張門票甫開賣便被搶購一空。

這場比賽將於香港時間1月19日深夜（1月20日凌晨）1時Now 639台直播，屆時香港的廣大球迷也能欣賞到這場世紀友賽。

利雅德明星隊對PSG

周四深夜1時 Now 639台直播



這支沙特明星隊的官方名字為「利雅德賽季隊」（Riyadh Season Team），艾納斯及希拉爾目前分別佔據沙特聯賽榜前兩名，希拉爾名譽主席Turki Alalshikh在Twitter發布一條親自為C朗拿度戴上隊長臂章的影片，表達他對於這名巨星的尊敬之情，並表示：「我希望那天我們能暫時忘記艾納斯和希拉爾這兩支球隊，屆時我們都是利雅德賽季隊」。

這場友誼賽的矚目之處，當然是C朗拿度再次與美斯在球場上較量，考慮到他踏入38歲，美斯也已35歲，這場可能是這對足球壇「絕代雙驕」最後一次同場對決。

兩人最近一次交手是在2020/21球季歐聯分組賽，美斯首循環帶領巴塞隆拿作客2：0獲勝，次循環巴塞在已提早出線的情況下，主場0：3不敵C朗率領的祖雲達斯。兩軍出線後，雙雙在16強止步，那屆冠軍由車路士奪得。

隨著這兩名當世巨星都步入生涯晚年，這可能已是兩人最後一次在球場上切磋。（Getty Images）

C朗、美斯兩大足壇巨星自2008年至今合共贏得12次金球獎（Ballon d'Or），多年來在各項賽事交手36次，C朗勝出11次，美斯贏下16次，打和9次。入球數字上兩人成績幾乎一樣，C朗共取得21次「士哥」，而美斯則有22次。