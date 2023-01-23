C朗拿度沙特聯賽首登場　熱身即有蝦碌　艾納斯靠前中超兵奠勝

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）早前已在與巴黎聖日耳門的表演賽中，首度在沙特阿拉伯披甲，直至周日（22日），C朗才首次代表艾納斯上陣，即戴上隊長臂章領軍，結果球隊一球淨勝伊蒂法克，贏波功臣卻是前中超兵塔利斯卡。



C朗拿度加盟沙特阿拉伯球會艾納斯後，終於首度在沙特超級聯賽登場，主場鬥伊蒂法克（Al-Ettifaq）一仗正選上陣，更戴上隊長臂章領軍。艾納斯最終一球小勝對手，全靠曾效力廣州隊的塔利斯卡頭槌一箭定江山，以33分高踞榜首。

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曾效力中超的塔利斯卡一箭定江山，助艾納斯主場贏波。（路透社）

C朗正式地標，女朋友佐真娜反穿C朗球衣，與大仔齊齊入場支持。艾納斯的球迷難掩興奮，開賽前已在看台放煙花，並齊聲高呼「Siu」，歡迎C朗的登場。不過，C朗拿度在熱身時先有「蝦碌」，可能是人生路不熟，熱身時竟然走錯邊。

佐真娜與C朗大仔入場觀戰。（佐真娜Instagram截圖）

C朗今仗踢足全場，更以假動作騙過對手的精彩鏡頭。C朗今仗依然積極爭取入球，曾嘗試以倒掛攻門，可惜踢空氣。C朗拿度全場4次起腳，全數不中目標。

C朗在陣中已經是敵軍的一大威脅，必定是對方的防守重心，同時為隊友製造不少空位，奠勝一球正是如此。當艾納斯球員左路傳中時，C朗跳起接應，但未能頂到皮球，對手兩名守衛也被C朗牽引，造就後方的塔利斯卡無人看管，輕鬆近門頭槌建功。

C朗施展倒掛，可惜踢空氣。（路透社）

艾納斯主帥加西亞（Rudi Garcia）指這就是C朗的作用，並重申擁有C朗，並非在沙特所向無敵，「C朗是世界頂級的球員之一，他吸引了防守球員的注意，這就是C朗的作用，但即使我們擁有C朗，要贏波也並非易事，畢竟沙特聯賽競爭十分激烈，而不是單單將皮球送給C朗。」

即使艾納斯有C朗，主帥加西亞坦言贏波都來得不簡單。（路透社）

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