球王之戰各領風騷　C朗地標戰佔盡風頭　美斯162秒閃電建功

C朗拿度(Cristiano Ronaldo,又譯:C羅)與美斯(Lionel Messi,又譯:梅西)在綠茵場上再碰頭,兩大球王賽前溫馨擁抱。C朗登陸沙特阿拉伯後首度披甲,縱然美斯開賽僅162秒即有進賬,但C朗仍然是自己地標戰的主角。



C朗拿度早前正式加盟沙特阿拉伯球會艾納斯,疑因當地聯賽的外援政策及履行停賽令,C朗遲遲也未能在沙特亮相。C朗的地標戰並非在聯賽,而是在友誼賽登場,代表利雅得明星隊鬥有美斯在陣的巴黎聖日耳門。

足球熱話|C朗美斯世紀友賽 沙特富商豪擲逾2000萬購VIP門票

C朗拿度代表利雅得明星隊出戰,首度在沙特披甲上陣。(Getty Images)

世事就是如此巧合,C朗轉戰中東的首戰就對美斯,或許這是兩大球王最後一次在場上相遇。C朗在球員通道逐一與PSG「三巨頭」擁抱,賽事開始前,兩大球王互相擊掌,拍一拍對方,一個對視,一切盡在不言中。

開賽不足3分鐘,尼馬交出精彩傳送,美斯入楔,快對方門將一步起腳建功,僅162秒即為PSG開紀錄,其餘時間就是C朗的表演時間。

雖然是友誼賽,但戴上隊長臂章的C朗同樣認真,積極爭取入球。C朗未有入波,先有精華,他在中場線附近以後腳「通坑渠」,卡路士蘇拿不幸成為受害者。利雅得明星隊其後一次死球攻勢,C朗衝門被對方門將拿華斯打中臉部,球證判罰12碼,C朗親自操刀中鵠,取得登陸沙特的首球,招牌慶祝動作「SIU」再現,34分鐘追成1:1平手。

雖然PSG由馬昆賀斯建功再取領先,C朗拿度在完半場前頭槌攻門中柱,舊隊友沙治奧拉莫斯「送禮」,解圍踢空氣,造就C朗補射得手,梅開二度,兩軍半場打成2:2平手。

C朗的招牌慶祝再現。(Getty Images)

C朗拿度在61分鐘退下火線,美斯亦緊隨被調離場,球王之戰告一段落,結果PSG以5:4擊敗利雅得明星隊。縱然如此,今仗最佳球員的獎項依然落在梅開二度的C朗手上,皆大歡喜。

梅開二度的C朗成為今仗最佳球員。(路透社)

C朗拿度賽後在社交網站發文,上載多張今仗的照片,當中包括與美斯的合照,表示「十分開心回到球場並有進賬,重遇一班舊朋友是美事!」(So happy to be back on the pitch, and on the score sheet!! And nice to see some old friends!)

C朗與美斯再度在球場碰頭,不知道是否二人最後一次交手。(Instagram截圖)

更多英超第21輪直播賽程:

英超第21輪直播賽程。(01美術製圖)

更多C朗相關報道: