球王之戰各領風騷　C朗地標戰佔盡風頭　美斯162秒閃電建功

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）與美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）在綠茵場上再碰頭，兩大球王賽前溫馨擁抱。C朗登陸沙特阿拉伯後首度披甲，縱然美斯開賽僅162秒即有進賬，但C朗仍然是自己地標戰的主角。



C朗拿度早前正式加盟沙特阿拉伯球會艾納斯，疑因當地聯賽的外援政策及履行停賽令，C朗遲遲也未能在沙特亮相。C朗的地標戰並非在聯賽，而是在友誼賽登場，代表利雅得明星隊鬥有美斯在陣的巴黎聖日耳門。

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C朗拿度代表利雅得明星隊出戰，首度在沙特披甲上陣。（Getty Images）

世事就是如此巧合，C朗轉戰中東的首戰就對美斯，或許這是兩大球王最後一次在場上相遇。C朗在球員通道逐一與PSG「三巨頭」擁抱，賽事開始前，兩大球王互相擊掌，拍一拍對方，一個對視，一切盡在不言中。

開賽不足3分鐘，尼馬交出精彩傳送，美斯入楔，快對方門將一步起腳建功，僅162秒即為PSG開紀錄，其餘時間就是C朗的表演時間。

雖然是友誼賽，但戴上隊長臂章的C朗同樣認真，積極爭取入球。C朗未有入波，先有精華，他在中場線附近以後腳「通坑渠」，卡路士蘇拿不幸成為受害者。利雅得明星隊其後一次死球攻勢，C朗衝門被對方門將拿華斯打中臉部，球證判罰12碼，C朗親自操刀中鵠，取得登陸沙特的首球，招牌慶祝動作「SIU」再現，34分鐘追成1：1平手。

雖然PSG由馬昆賀斯建功再取領先，C朗拿度在完半場前頭槌攻門中柱，舊隊友沙治奧拉莫斯「送禮」，解圍踢空氣，造就C朗補射得手，梅開二度，兩軍半場打成2：2平手。

C朗的招牌慶祝再現。（Getty Images）

C朗拿度在61分鐘退下火線，美斯亦緊隨被調離場，球王之戰告一段落，結果PSG以5：4擊敗利雅得明星隊。縱然如此，今仗最佳球員的獎項依然落在梅開二度的C朗手上，皆大歡喜。

梅開二度的C朗成為今仗最佳球員。（路透社）

C朗拿度賽後在社交網站發文，上載多張今仗的照片，當中包括與美斯的合照，表示「十分開心回到球場並有進賬，重遇一班舊朋友是美事！」（So happy to be back on the pitch, and on the score sheet!! And nice to see some old friends!）

C朗與美斯再度在球場碰頭，不知道是否二人最後一次交手。（Instagram截圖）

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