英超｜白禮頓中場悍將公開求去　為離隊大打感動牌　傳投倫敦雙雄

「我願意為白禮頓帶來破紀錄的轉會費，讓球會可以繼續投資。」為了離隊，可以去到幾盡？

白禮頓的中場悍將摩西斯卡些度，日前透過社交網站表明心跡，公開表態去意已決，希望離開白禮頓，盛傳阿仙奴與車路士也對這名厄瓜多爾國腳有興趣。



在英超高踞榜首的阿仙奴，繼續在冬季轉會窗補強，繼簽入杜沙特及基域諾後，盛傳白禮頓中場摩西斯卡些度（Moises Caicedo）是另一目標。除了兵工廠，今年冬窗大灑金錢的車路士同樣對這名厄瓜多爾中場有興趣。

「倫敦雙雄」先後開價，盛傳車路士與阿仙奴先後開出5500萬鎊及6000萬鎊，但兩個報價同樣被白禮頓拒絕，白禮頓同時堅稱卡些度是非賣品，並將會留隊至今季尾。距離閂窗，只差數天，為了避風頭，白禮頓決定在今周末的足總盃賽事，收起這名厄瓜多爾中場，連訓練也不會參與。

阿仙奴與車路士先後開價斟介卡些度，但同樣被白禮頓拒絕。（Getty Images）

人望高處，亦是人之常情，面對白禮頓封鎖式的處理手法，卡些度唯有靠社交網站「求救」。這名21歲的厄瓜多爾發長文，希望動之以情，打動球會及球迷讓他離隊。卡些度先感激白禮頓的主席與球會把他帶到英超，他的夢想是成為厄瓜多爾最出色的球員，故此他不希望錯失加盟勁旅的大好機會。

「我願意為白禮頓帶來破紀錄的轉會費，讓球會可以繼續投資，可以延續成功的走勢。球迷對我十分支持，這些我會放在心裏，所以我希望大家能夠明白我的決定，我希望把握這個黃金機會。」

卡些度透過社交網站表明心跡，希望離開白禮頓。（Getty Images）

白禮頓在英超暫列第6位，依然有望爭奪歐洲賽資格。今季先後被撬走古古列拿及杜沙特後，當然希望留住摩西斯卡些度，他是今季白禮頓的必然正選，上陣18場貢獻入球﹑助攻各一。

白禮頓主帥迪施比（Roberto de Zerbi）出席記者會時，不諱言指卡些度留隊是最佳的選擇，「我跟他（卡些度）談了很多，就像父親一樣，我希望他可以留下來，直至球季結束，這是對球隊及他的最佳選擇。」

白禮頓主帥迪施比挽留卡些度，直言對方留隊是最佳的選擇。（Getty Images）

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英超第22輪直播賽程（01美術製圖）

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