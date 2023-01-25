英超人物誌｜被世界遺棄不可怕　普比從送牛奶小子到「超級銅牆」

連同昨晨的英格蘭聯賽盃4強首回合1：0險勝修咸頓一仗，門將尼克普比（Nick Pope）締造了連續10場不失球紀錄，但誰又會想過，現時效力紐卡素的他，約莫十年前還在低組別聯賽打滾，甚至要在凌晨4時半起床去送牛奶？



文：胡蘇

睇波資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



連同英格蘭聯賽盃4強首回合1：0擊敗修咸頓一仗，紐卡素門將普比已連續10場賽事保持不失。（Getty Images）

16歲那年，葉士域治青年軍放棄了我……

普比接受專訪的機會不算多，但總會提及16歲那年被葉士域治青年軍放棄的那段慘痛經歷，「我從沒想過會被踢出青訓系統。我那時甚至沒擔憂過會跟哪隊簽下一張合約，因為我只想着：一切都完了。」

那時擁有葉士域治季票的他，一直憧憬跟兒時英雄人物李察胡禮（Richard Wright）那樣，成為一隊的門將，可是事與願違，他只能流落到非聯賽球隊Bury Town。

普比在2014/15球季還在英乙的貝利（Bury ）效力，但他表現出色，帶領球隊升班。（Getty Images）

全場觀眾只得10個朋友和一隻狗

傷心過後，普比還是很享受踢足球的樂趣，儘管跌落英格蘭足球體系第11級組別賽場把關，他還是敬業樂業，據Bury Town時任教練韋健士回憶，普比在訓練時永遠第一個進入球場而且是最後一個離開，但有趣的是，他那時在訓練後很喜歡練習倒掛金鈎、凌空鉸剪腳等高難度射門，還會練習射12碼。

參加了超過150場非聯賽球隊比賽的普比則說：「我記得有場比賽，『觀眾』只得10個朋友及一隻狗（笑）。不過，因為這些低組別的比賽，我由一個青年軍，變成知道怎樣在男人世界裏戰鬥，慢慢進步成一個真正的球員。」在凹凸不平的草地飛撲、於沒太多限制的埋肉身搏中，普比「The Wall」的綽號漸漸不脛而走。

2011年獲查爾頓垂青，但普比其實也只是被借到低組別球隊鍛煉：Harrow Borough、Welling United、Cambridge United、Aldershot Town、York City、Bury，「段位」最高的也只是英乙，但正因如此，他那段時間有空閒在凌晨4時半起床去送牛奶賺外快，以及完成運動科學的大學學位。

普比在2016年加盟般尼，大放異彩，2019/20球季更保持15場英超不失。（Getty Images）

送牛奶小子升格變「The Wall」

真正讓普比給世界看見的機會，是他2016年加盟英超的般尼；翌年9月一場比賽把握老將希頓傷出，首次在英超披甲，然後憑藉出色的表現站穩正選，甚至入選英格蘭2018世界盃大軍；他在那時的訪問便說：「我從前只是一個送牛奶的小子，我從不覺得自己夠實力代表英格蘭，但我今天站在這裏不是『符碌』的。」

普比的成功確實不是僥倖，般尼雖然不是什麼超級勁旅，但「般尼從來不易」，靠的就是硬朗的踢法與緊韌的防守，其中在2019/20球季，普比便在15場英超保持不失，最後僅以一場之差不敵曼城的艾達臣，無法贏得「金手套」獎項。

普比（右）藉穩健演出獲選英格蘭大軍，外界輿論更認為英軍主帥修夫基應該以他取代比克福特的一號門將位置。（Getty Images）

普比今季以1000萬英鎊轉投紐卡素，可謂如魚得水。賀維的戰術其實跟般尼相差不遠，雖然沒那麼粗糙，但戰術底子還是很英式足球，即是防線不會像曼城、利物浦那樣推得很高，重視中場與後防之間聯繫，寧願放空邊路讓對手斬中，也不會留半點空間給敵軍在禁區頂組織。普比反應奇快，擅長撲救；6呎3吋的身高加上無所畏懼的決心，所以面對兩邊的高空波也沒有難度，賀維的戰術對他來說可謂度身訂造，這也解釋了他為何可以連續10場保持「清白之身」。

車路士名將施治在2004/05球季保持24場不失的英超紀錄，普比今季經歷了20場後達成了一半（12次不失），如果30歲的他季末能完成突破施治紀錄的創舉，或許便印證其紐卡素隊友般奴古馬雷斯所言：「我認為他是這個世界上最出色的門將。」