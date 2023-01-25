英超人物誌｜被世界遺棄不可怕 普比從送牛奶小子到「超級銅牆」
連同昨晨的英格蘭聯賽盃4強首回合1：0險勝修咸頓一仗，門將尼克普比（Nick Pope）締造了連續10場不失球紀錄，但誰又會想過，現時效力紐卡素的他，約莫十年前還在低組別聯賽打滾，甚至要在凌晨4時半起床去送牛奶？
文：胡蘇
睇波資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。
16歲那年，葉士域治青年軍放棄了我……
普比接受專訪的機會不算多，但總會提及16歲那年被葉士域治青年軍放棄的那段慘痛經歷，「我從沒想過會被踢出青訓系統。我那時甚至沒擔憂過會跟哪隊簽下一張合約，因為我只想着：一切都完了。」
那時擁有葉士域治季票的他，一直憧憬跟兒時英雄人物李察胡禮（Richard Wright）那樣，成為一隊的門將，可是事與願違，他只能流落到非聯賽球隊Bury Town。
全場觀眾只得10個朋友和一隻狗
傷心過後，普比還是很享受踢足球的樂趣，儘管跌落英格蘭足球體系第11級組別賽場把關，他還是敬業樂業，據Bury Town時任教練韋健士回憶，普比在訓練時永遠第一個進入球場而且是最後一個離開，但有趣的是，他那時在訓練後很喜歡練習倒掛金鈎、凌空鉸剪腳等高難度射門，還會練習射12碼。
參加了超過150場非聯賽球隊比賽的普比則說：「我記得有場比賽，『觀眾』只得10個朋友及一隻狗（笑）。不過，因為這些低組別的比賽，我由一個青年軍，變成知道怎樣在男人世界裏戰鬥，慢慢進步成一個真正的球員。」在凹凸不平的草地飛撲、於沒太多限制的埋肉身搏中，普比「The Wall」的綽號漸漸不脛而走。
2011年獲查爾頓垂青，但普比其實也只是被借到低組別球隊鍛煉：Harrow Borough、Welling United、Cambridge United、Aldershot Town、York City、Bury，「段位」最高的也只是英乙，但正因如此，他那段時間有空閒在凌晨4時半起床去送牛奶賺外快，以及完成運動科學的大學學位。
送牛奶小子升格變「The Wall」
真正讓普比給世界看見的機會，是他2016年加盟英超的般尼；翌年9月一場比賽把握老將希頓傷出，首次在英超披甲，然後憑藉出色的表現站穩正選，甚至入選英格蘭2018世界盃大軍；他在那時的訪問便說：「我從前只是一個送牛奶的小子，我從不覺得自己夠實力代表英格蘭，但我今天站在這裏不是『符碌』的。」
普比的成功確實不是僥倖，般尼雖然不是什麼超級勁旅，但「般尼從來不易」，靠的就是硬朗的踢法與緊韌的防守，其中在2019/20球季，普比便在15場英超保持不失，最後僅以一場之差不敵曼城的艾達臣，無法贏得「金手套」獎項。
普比今季以1000萬英鎊轉投紐卡素，可謂如魚得水。賀維的戰術其實跟般尼相差不遠，雖然沒那麼粗糙，但戰術底子還是很英式足球，即是防線不會像曼城、利物浦那樣推得很高，重視中場與後防之間聯繫，寧願放空邊路讓對手斬中，也不會留半點空間給敵軍在禁區頂組織。普比反應奇快，擅長撲救；6呎3吋的身高加上無所畏懼的決心，所以面對兩邊的高空波也沒有難度，賀維的戰術對他來說可謂度身訂造，這也解釋了他為何可以連續10場保持「清白之身」。
車路士名將施治在2004/05球季保持24場不失的英超紀錄，普比今季經歷了20場後達成了一半（12次不失），如果30歲的他季末能完成突破施治紀錄的創舉，或許便印證其紐卡素隊友般奴古馬雷斯所言：「我認為他是這個世界上最出色的門將。」