足球熱話｜曼市打吡賽後一席話被指暗寸C朗　般奴IG發文大反擊

撰文：陳旭暉
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曼聯中場般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）在曼市打吡後的一席話，被廣泛解讀為暗寸已離隊的巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）個人主義，不過般奴旋即在社交媒體長文回應，抨擊媒體曲解他的意思，聲言：「不要用我的名字來攻擊C朗拿度」。

周六英超入球助「紅魔鬼」以2：1反勝曼城後，般奴費南迪斯在採訪中表示：「我們過去經常各自為政，而現在我們是一支球隊。你能看到一支真正彼此互相合作的球隊。」

這番言論不其然讓人聯想到早前鬧出離隊風波的C朗拿度（Cristiano Ronaldo），認為般奴是在諷刺這位葡萄牙老大哥。般奴為此迅速在個人Instagram作出反擊。

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般奴在個人社交網站上出文澄清。（Instagram截圖）

般奴費南迪斯在Instagram限時動態發文稱：「感謝有人能貼出我具體說了些什麼！我知道曼聯有如此出色表現令人難以接受，除了對球隊正面的消息，我無話可說。不要利用我的名字來攻擊基斯坦奴（朗拿度）。」

「過去半季基斯坦奴都是我們球隊的一部份，就像我在很多訪問中說過的一樣，自從對利物浦一役後，每個人都十分出色，表現出強隊的樣子，而你能從中看到成果。我們要繼續努力！」

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C朗和美斯將會在近日再次交手。（Getty Images）

C朗拿度在曼聯期間不時被外界指摘個人主義，且不願為球隊作出犧牲，因此般奴在曼市打吡後的一番話，很快便被網民將矛頭指向了這名巨星。

C朗接受「英國名嘴」摩根（Piers Morgan）那場「爆炸性訪問」引起軒然大波後，11月與曼聯分道揚鑣，世界盃決賽周後，12月30日加盟沙特阿拉伯球隊艾納斯。他將會在1月19日的比賽中迎戰巴黎聖耳日門，再次與老對手美斯交手。

曼聯周六擊敗同市死敵曼城後，目前以38分排聯賽榜第4位，落後次席的曼城1分。已斬獲各項賽事9連勝的曼聯，下輪英超將會面對水晶宮，本月23日作客酋長球場對榜首阿仙奴。曼聯是今季目前唯一一支能在聯賽中擊敗阿仙奴的球隊。

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曼聯在9月面對阿仙奴時成功全取3分，是今季唯一一支擊敗「兵工廠」的英超球隊。（Getty Images）
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