足球熱話｜C朗美斯世紀友賽　沙特富商豪擲逾2000萬購VIP門票

一張足球比賽的門票最貴能賣到多少錢？上萬甚至數十萬的包廂貴賓套票？貧窮或許限制了我們的想像力。

利雅德明星隊對陣巴黎聖日耳門（PSG）的友誼賽將再次上演C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）大戰美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）戲碼，而一名沙特阿拉伯房地產商Mushref Al-Ghamdi則為此豪擲216萬鎊（約2078萬港元），購入這場世紀友賽的VIP門票。



有美斯、麥巴比（Kylian Mbappé，又譯：姆巴佩）以及尼馬（Neymar，又譯：內馬爾）等巨星在陣的巴黎聖日耳門，將作客沙特阿拉伯，挑戰由C朗擔任隊長領軍的利雅德明星隊。這名葡萄牙球星雖於去月加盟沙特球會艾納斯（Al-Nassr），但暫時未有為該隊披甲上陣，因此今仗將是他來到沙特阿拉伯後的首場比賽。

C朗拿度去年尾以天價薪酬加盟沙特球會艾納斯。（Getty Images）

賽事設有一張VIP貴賓票，持有者除了能夠出席賽後頒獎儀式、進入兩支球隊的更衣室與各大球星見面外，更能夠與勝出隊伍一起拍照留念。這張貴賓票最初由100萬里亞爾（約208萬港元）起標，最終由沙特房地產商Mushref Al-Ghamdi以1000萬里亞爾出價購得。

「恭喜你，這是你應得的，並願主賜予你美好事物。」推出這次拍賣的沙特文娛部長Turki Al-Sheikh在Twitter上留言道，同時他也是組成利雅德明星隊的球隊之一、希拉爾（Al-Hilal）名譽主席。據英國《太陽報》報道，這將是足球史上最昂貴的門票，而是次拍賣收入將會全數捐作慈善用途。

C朗與美斯在球場上對決的機會可能已寥寥無幾。（Getty Images）

隨着「絕代雙驕」皆步入生涯末年，今次可能會是C朗與美斯最後一次交手，現場6.8萬張門票甫開賣便被搶購一空。賽事將於香港時間1月19日深夜（1月20日凌晨）1時Now 639台直播，屆時香港球迷也能欣賞到這場世紀友賽。