NFL｜傳奇四分衛布雷迪再次宣布退役　擁無數偉大紀錄告別球場

在NFL（美式足球聯盟）征戰23年後，傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）宣布退役，並在個人Twitter上載影片，正式向球迷告別。



今年45歲的布雷迪於去年2月退役後，僅40天便復出，並繼續為坦帕灣海盜（Tampa Bay Buccaneers）效力。

布雷迪於昨晚（1日）再次宣布退役：「我要退役了。你只能夠擁有一次很感慨的退役宣言，而去年我已經寫過一次了，所以衷心感謝大家對我的支持。感謝我的家人、朋友、隊友、對手——我能永遠寫下去，要感謝的人實在太多了。感謝你們成就我的夢想，我愛你們。」

布雷迪再度宣布退役，「萬人迷」碧咸﹑NFL官方﹑舊東家新英倫愛國者及演員曉治積曼（Hugh Jackman）亦在社交網站留言向他致意。

布雷迪被認定是NFL史上最偉大的四分衛，他職業生涯中曾7奪超級碗（Super Bowl），其中6次為效力新英倫愛國者（New England Patriots）時期，1次為坦帕灣海盜，是歷史上贏得此項錦標最多的球員，並5次榮膺超級碗MVP。

布雷迪曾7奪超級碗冠軍，為NFL第一人。（路透社）

此外他亦持有多項NFL的紀錄，包括傳球碼數、傳球達陣、傳球成功、勝出場次等幾乎所有與四分衛這個位置有關連的數據。《Fox Sports》宣布布雷迪將出任他們的首席分析師，並簽署一份為期10年、總值約3.75億美金（約29.4億港元）的合約。

NFL官方Twitter亦發文紀念布雷迪退役：「史上最偉大。」並在後面配上7個獎盃，寓意布雷迪所贏的7個超級碗冠軍。