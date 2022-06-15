NFL｜布雷迪為品牌宣傳親身上陣　半裸內褲照激凸盡顯健碩身材

44歲的NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）現時仍於球場上馳騁，近半年也同時積極發展副業，建立個人服裝品牌《BRADY》。

雖有個人球星名氣加持，但由於設計單調關注度未有提升，直到近日布雷迪親自穿上自家品牌內褲曝光。



44歲的NFL傳奇四分衛布雷迪。（路透社）

布雷迪在2月宣布退役，不過「退休生活」只持續了40天，他便宣布重返球場。同時間，布雷迪也開始建立副業，建立個人服裝品牌《BRADY》。

近日傳出一段布雷迪與妻子Gisele Bündchen的生活影片，只見Gisele鏡頭下的布雷迪在洗手盤前半裸，只穿著灰色的自家品牌內褲，雖然布雷迪拿毛巾遮遮掩掩，但仍可見其健碩身材。

Gisele更笑說：「有人有新內褲穿，這件是什麼，布雷迪牌內褲嗎？」影片流出後，獲數間美國媒體如《Yahoo! Finance》報導，直接變成品牌最有力的廣告。

布雷迪穿著自家品牌內褲。（Twitter）

布雷迪品牌主要售賣男裝運動和休閒服飾，分為高爾夫、訓練和生活日常系列，但服裝設計多以單色為主。雖然品牌曾與知名男模特兒與大學運動員合作，但知名度未見提升，看來只有布雷迪親自出馬才是上計。