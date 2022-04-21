NFL｜44歲布雷迪手握7冠史上首人　親自解釋仍不退役原因

44歲的NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）僅退休40天就閃電復出，日前他在接受《ESPN》訪問時，透露不言退的原因。



布雷迪在2月宣布退役，不過「退休生活」只持續了40天，他便宣布重返球場，讓全球體壇一片譁然。他曾在社交媒體寫道：「過去兩個月，我了解到自己仍然屬於球場而不是觀眾席。（退休）那一天總會來的，但不是今天。」

縱使不少球迷為布雷迪回歸感到興奮，但更多人不解的是，7冠在手的布雷迪為何仍不輕言退休？

布雷迪（左）去年率領海盜奪得超級盃冠軍，是他個人生涯第7冠，聯盟第一人達成此成就。（Getty Images）

今季續為海盗效力的布雷迪對《ESPN》坦承，在他宣布退休後，明白自己還能再戰一季，「我了解我的身體，體能上我仍能負荷。很明顯，我一直熱愛美式足球，對於球場總是抱着熱情。」布雷迪直說，「我認為我仍然可以作出貢獻，在場上還是有個屬於我的位置。」

44歲的布雷迪坦言場上還有屬於自己的位置。（Getty Images）

除此之外，去季球隊在國聯分區季後賽，對洛杉磯公羊的失利，也是布雷迪重返賽場的另一主因。「我始終熱愛場上的競爭，我們去年結束球季的方式實在難以接受，我們必須作出調整，讓球隊往更好的方向。」

即將在今年8月滿45歲的布雷迪，也意識到自己在NFL的生涯已經時間不多，但他最不想的，就是坐在場外錯失角逐超級碗冠軍的機會，他續說：「我知道我已到了生涯尾聲，我也想力戰直到永遠，但這是不切實際的，美式足球也已佔據我人生太久，我的孩子愈來愈大了，我也不想再錯過與他們相處的時光。」