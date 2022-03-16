體育熱話｜NFL傳奇布雷迪驚喜復出　「達陣」令收藏家秒失400萬

NFL傳奇布雷迪今年2月宣布退役，40日後驚喜復出。隊友、球迷樂見這名史上最偉大四分衛重返坦帕灣海盜，除了一名收藏家。
布雷迪2月初在社交媒體宣布結束22年職業生涯。
「過去兩個月，我發現最適合我的地方仍是球場，而不是在看台上當觀眾」，布雷迪在周一（14日）於Twitter推翻40天前的退休宣言，忘不了球場的他決定重返海盜，繼續第23個賽季。
決定復出的消息一出，球迷當然興奮，然而一名收藏家頓時驚呆。據外媒報道，一名收藏家在一場拍賣會上，於23名投標者中以將近52萬美元（約406萬港元），標走布雷迪「生涯最後一個達陣球」。
布雷迪宣布復出的消息，令這顆球瞬間成了其生涯逾600次達陣的其中之一。
布雷迪是NFL史上最偉大的球員，這名傳奇四分衛去年助坦帕灣海盜再奪超級碗，生涯7次贏得這殊榮，5次成為超級碗MVP，還有3次當選NFL最有價值球員。
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