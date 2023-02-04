C朗終在沙特聯賽開齋　完場前憑12碼扳平　全場多次連番失機

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）轉戰沙特阿拉伯聯賽，終於開齋。艾納斯（Al-Nassr）昨夜（3日）作客艾法特（Al-Fateh），C朗於末段憑十二碼建功，最終雙方踢成2：2。



來到效力艾納斯的第3場賽事（連同聯賽及盃賽），C朗終於取得入球，然而今仗他「士哥」前卻連番失機。

先是24分鐘獲得一次半單刀機會，C朗於禁區附近以左腳抽射遠柱，擊中內柱彈入，但越位在先入球無效。35分鐘，他再次錯失良機，隊友塔利斯卡（Talisca）射門中柱彈出，C朗無人看管下補射「撻Q」。完半場前，他於十二碼點附近接應橫傳起腳，可惜中楣彈出。

當時艾納斯與艾法特踢成1：1，入球包括基斯甸泰路（Cristian Tello）於12分鐘「窩利」為艾法特先拔頭籌，排聯賽射手榜首位的C朗隊友塔利斯卡，於42分鐘為球隊追平1：1。

C朗的艾納斯隊友塔利斯卡，連續3場有波入。（資料圖片／Getty Images）

艾法特下半場再有一記精彩入球，貝德比卡（Sofiane Bendebka）用掃把腳第一時間凌空將皮球「印」入網中。C朗的建功機會直到補時階段才再來臨，艾納斯獲得十二碼，C朗任劊子手操刀中鵠，助球隊追平2：2，亦取得加盟沙特聯賽後的首個入球。

C朗今仗連番失機，直到完場前終憑十二碼「開齋」。（C朗Twitter）

C朗入波後沒有展示招牌慶祝動作，而是毫不猶豫拾回皮球，立即跑向中圈務求能快點開波，展現他一如以往的爭勝心。

最終雙方以2：2完場，打少同分對手艾沙比（Al Shabab）一場的艾納斯，續排榜首。

C朗探訪艾納斯女足

另外，艾納沙日前（2日）公布一條短片，片中C朗前往探望球隊女子足球隊。艾納沙官方Twitter寫道：「我們的女球星們得到了最偉大球員的支持。C朗與艾納沙的女足球隊見面，並為她們餘下兩場比賽加油。」