英超｜利物浦作客3球淨負狼隊　曼聯險挫水晶宮　卡斯米路領紅

英超「雙紅」周六11點分途出擊，利物浦繼續頹勢，作客狼隊3球大敗，聯賽4場不勝。曼聯方面，憑般奴費南迪斯及拉舒福特各建一功，但卡斯米路因「叉頸」領紅被逐，有驚無險以2：1力克對手。



英超排第9位的利物浦，今仗作客狼隊。開賽僅5分鐘，祖爾麥迪比「擺烏龍」，7分鐘後，狼隊的奇治戴臣混戰後近門勁射破網，紅軍在12分鐘已落後兩球。利物浦全場不乏攻勢，但威脅不大，沙拿及達雲紐尼斯的攻門同樣無功而還。利物浦未能收窄差距，下半場更被魯賓尼維斯71分鐘錦上添花，結果利物浦作客3球淨負狼隊。

英超｜榜首阿仙奴爆冷一球不敵護級愛華頓 兩前般尼兵開紀錄

利物浦3球不敵狼隊，聯賽4場不勝。（路透社）

同時開賽的曼聯，開賽早段因曉士（Will Hughes）犯手球，即博得12碼，般奴費南迪斯輕鬆射入，7分鐘先開紀錄。曼聯直至下半場再添紀錄，拉舒福特接應勞基梳爾的傳中建功，62分鐘射成2：0。

安東尼其後與舒洛比（Jeffrey Schlupp）有衝突，卡斯米路與曉士講手，其後因為「叉頸」被VAR「斷正」，最終直接領紅被逐。十人應戰的曼聯踢得吃力，水晶宮以高空攻勢狂轟曼聯，舒洛比門前加一腳建功，賽事再掀高潮，幸好曼聯力保2：1勝局，全取3分，以42分升上聯賽榜第3位。

卡斯米路下半場領紅，十人應戰的曼聯幸好頂到尾。（Getty Images）

英超周六晚賽果：

愛華頓1：0阿仙奴

阿士東維拉2：4李斯特城

賓福特3：0修咸頓

白禮頓1：0般尼茅夫

曼聯2：1水晶宮

狼隊3：0利物浦



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