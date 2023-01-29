曼聯英超首封王30年　9功臣合照一人變花白大鬍子難以辨認︱足球

曼聯傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）帶領傑斯、碧咸、尼維利兄弟等一班子弟兵在1990年代橫掃英超，不過1992/93球季當紅魔首奪英超冠軍，「92年生」（Class of '92）中只有傑斯一人。

那年奪冠主力之一的沙柏（Lee Sharpe）在Twitter上載與舊隊友合照，一班昔日功臣全都垂垂老矣，其中一個留了大鬍子，令人難以辨認。大家認得多少個？



1992/93球季曼聯首度英超封王功臣，左起：恩斯、曉士、傑斯、沙柏。（Getty Images）

當年曾是曼聯靚仔球星的沙柏，在Twitter上載一張大合照，9個中年大叔分兩排坐在一起，前面擺放一隻英超冠軍獎盃，他搞笑寫道：「今天的重聚，是為慶祝我們為曼聯首奪英超30周年，而不是我覺得自己已經老了。」

沙柏（上排右一）上載1992/93為曼聯首奪英超冠軍的舊隊友合照，你認得多少人？（Twitter）

1992/93冠軍隊成員，你認得幾多個？

事實上，沙柏已是在座9人當中最年輕一人，他亦已經51歲，眾人當然難敵歲月痕跡。照片一出，曼聯球迷不禁感慨一班偶像已經老矣。

照片後排左起，當年領軍捧盃的隊長白賴仁笠臣（Bryan Robson）已經66歲，外型大致沒走樣，只是頭髮全白；左二是58歲的布力摩亞（Clayton Blackmore），他跟笠臣一樣試過教波，但生涯更短暫；左三為60歲的費蘭（Mike Phelan），回曼聯教波多年，2008至2013年間升任副領隊至費Sir退休，到2019年蘇斯克查接手，他重返紅魔輔助對方，直到去年7月新帥坦赫格上任，將他踢出一隊教練團；左四為57歲的昔日中堅巴里斯達（Gary Pallister）。左五是沙柏，他戴上一頂帽，2021年開始參加職業高爾夫球賽的他，身型仍維持得不錯。

給大家看看麥佳亞、柏加昔日模樣，對照一下。（Getty Images）

9個人之中，最難辨認的一人肯定是坐在前排左一的白鬚公。他坐在一頭白髮的曉士（Mark Hughes）身旁，成為最大貼士——沒錯，他正是曉士昔日在曼聯前線好拍檔麥佳亞（Brian McClair），二人同為59歲。曉士教波多年，較為新一代球迷熟悉，麥佳亞其實曾在曼聯體系工作多年，2006至2015年擔任青訓學院總監。

前排左三、左四二人，相信較為易認，左三是「左腳王」艾雲（Denis Irwin），左四是柏加（Paul Parker）。

巴里斯達（右）與恩斯、傑斯和卜比查爾頓合照。（Getty Images）

想當年，曼聯已經26年未曾問鼎英格蘭頂級聯賽冠軍，全靠這班擁有大心臟戰將，首次將英超錦標帶到奧脫福，開啟費格遜與曼聯的黃金年代。

之後隨「92年生」冒起，這班主力陸續淡出，到曼聯1999年贏得三冠王、高舉歐聯冠軍之時，上述9人之中，只剩下艾雲一人仍在陣中。新一代球迷對「92年生」眾星更為熟悉，大概已記不起這班「老人家」了，但在曼聯光輝歷史一頁，他們的確功不可沒。